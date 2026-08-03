Каретный проезд у «панелек»: как восстанавливают старинное здание больницы Святой Елизаветы

В историческом центре Калининграда сохранилось совсем немного довоенных построек. Большая их часть сегодня скрыта от любопытных глаз рядами панельных многоэтажек, поэтому горожане чаще всего не замечают происходящих там изменений. К числу подобных объектов относится здание бывшей больницы Святой Елизаветы (ул. Кирпичная, д. 7), которому собственники (зданием владеет калининградская епархия РПЦ) хотят вернуть исторический облик. О том, что сейчас происходит на этом объекте, может ли он повысить туристическую привлекательность района улицы Фрунзе, и каких принципов придерживается администрация комплекса, чтобы не растерять «творческих арендаторов», выяснял «Новый Калининград».
Здание больницы Святой Елизаветы было построено в 1894 году. В Кёнигсберге сегодняшняя улица Кирпичная носила название Цигельштрассе. До войны в комплекс больницы входили: часовня, детский сад, жилые помещения монахинь и несколько служебных помещений. Сразу после войны в этих стенах разместили инфекционную больницу, которая с 1951 года использовалась в качестве туберкулезного диспансера. В 1959—1964 годах здание занимало Областное аптечное управление, а еще позднее помещения бывшей больницы использовались под склад. В настоящее время весь комплекс принадлежит РПЦ и в нем размещаются: департамент по недропользованию Северо-западного федерального округа, храм святых пророка Захария и праведной Елисаветы, камерный театр и различные офисы, которые сдаются в том числе под творческие мастерские.
В апреле этого года на нескольких цифровых платформах были созданы паблики с названием «Кирпичная 7». В приветственных постах сообщалось, что появилась некая команда, которая решила заняться восстановлением старинного здания больницы Святой Елизаветы.
«Знаем здесь каждый кирпичик, каждую трещинку и каждый уголок, где время замерло больше ста лет назад», — написали представители этой команды и пообещали «честно показывать, как зданию возвращается его исторический облик».
К июлю кое-что из обещанного они действительно успели сделать. К примеру, там сейчас выполнена гидроизоляция фундамента, проложена ливневка, восстановлены отмостки, отреставрированы входные двери, приведены в порядок сети в подвалах. О том, какими средствами команде «Кирпичная 7» удается возвращать бывшей больнице человеческий облик, рассказал представитель администрации здания Маркел Морозов, который провел подробную экскурсию от подвалов до чердака и рассказал о планах епархии на объект. Маркел родился на улице Фрунзе, в доме, известном под названием «Кройц-Аптека», и поэтому этот район ему знаком и близок с детства.
«Давайте начнем с фундамента, — предлагает он. — В этом году мы его раскопали, сделали гидроизоляцию и замостили плиткой. Да, тут раньше был газон, но у нас есть планы перед входом что-то вроде уличного кафе сделать».
Здание на Кирпичной очень необычно для этого района, где краснокирпичные дома можно пересчитать по пальцам. Кроме того, его фасад скрыт за панельным домом-стеной.
«Видите место под скульптуру на фасаде? — указывает Маркел на каменные фрагменты в районе третьего этажа. — Там была скульптура святой Елизаветы. На нас сейчас вышли ученики Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица и их преподаватель Михаил Евдокимов (они увидели наш паблик в соцсетях). Этим летом они хотят приехать и сделать для нас эту скульптуру. Для них это будет дипломная работа, а для нас подарок. Надеюсь, все получится».
Маркел пояснил, что четких фотографий скульптуры не сохранилось, однако ее могут сделать по каноническим изображениям этой святой.
«Был слух, что в каком-то антикварном магазине Калининграда в девяностые годы эта скульптура была замечена. Но, возможно, это просто слух», — добавляет он.
Главной фишкой и гордостью своего здания Маркел считает каретный проезд, о существовании которого вряд ли даже догадываются жители соседних многоэтажек. Недавно массивная дубовая дверь была отреставрирована мастерами, которыми руководил председатель Калининградского регионального отделения Союза реставраторов России Олег Турок-Задунайский.
«Это оригинальная немецкая дверь, и Олег полностью ее отреставрировал. Собственно, с этой двери и началась глобальная реставрация здания. Раньше мы его воспринимали как такое офисное/административное. Но когда нам поставили обновленную дверь, мы решили, что пойдём дальше. И я вам скажу, что в Калининграде такого больше нигде нет», — говорит Маркел.
Работы по отбиванию более поздней штукатурки в районе входа в каретный проезд Маркел проводил собственными руками. Он отшлифовал кирпич и покрыл его лаком.
«В прошлом году мы здесь поставили барную стойку и кофемашину. И внезапно проходящие мимо люди начали сюда заходить. Они брали кофе, им было интересно. Всем так понравилась эта красота, что я решил: “Зимой я забабахаю тут всё”. Но нам тут очень помогли ребята из компании “Мироздание”. У них есть хорошие инструменты, пескоструй и прочее. Вообще, чтобы вы понимали, тут все делается за деньги собственника, то есть епархии», — продолжает Маркел.
Через арку, по его словам, шли различные сети. Вдоль стен тянулись, путаясь и переплетаясь, провода, а также рядами были уложены ржавые трубы. Эстетический эффект их наличием немного смазывался.
«Мы один кабель, хозяина которого не нашли, перерубили, и такое началось! — вспоминает Маркел. — Прибежали с криками: “Вы там парализовали работу, у нас нет интернета!” А до этого мы писали письма, звонили, но никто не признавался. Зато во время работ быстро хозяева нашлись. Мы два километра слаботочки тут перемотали, а потом начали пескоструить. Офисы просто “вешались”! Пыль изо всех окон летела. Но мы все загрунтовали, и сейчас думаем, что из проезда может получиться отличное музейное пространство или галерея».
В каретном проезде сохранились отбойники для колес и пол из оригинальной плитки. Там же рабочими были обнаружены витражные окна, которые ранее были заколочены и замурованы.
«Кроме того, здесь есть очень интересный работающий лифт. Правда, он уже советского производства. Остался со времен, когда в этих стенах находилось Аптекоуправление. Зато от старого лифта сохранился деревянный циферблат со стрелкой», — сообщил Маркел и предложил прокатиться наверх и вниз. Лифт действительно работал.
«В здание у нас вход свободный. То есть любой человек может спокойно зайти, посмотреть и пофотографировать. Но мы сейчас предлагаем экскурсии для тех, кто хочет посмотреть что-то большее и услышать историю этого здания», — объясняет он.
Важный элемент исторического здания — ризалит во дворе с надписью, выложенной из кирпича. В переводе она значит «Святая Елизавета молится за тебя».
«У нас есть фото 1930-х годов, сделанное в этом дворе, — говорит Маркел. — Оригинальная крыша, к сожалению, не сохранилась, но у нас есть эскиз, в соответствии с которым мы хотим в будущем восстановить историческую геометрию кровли. Еще можно увидеть, что все здание сейчас покрашено фасадной краской. Скорее всего, такое решение приняли в советские годы, чтобы замаскировать места от попаданий снарядов. Эти места были зацементированы, и на них кирпич просто нарисовали, чтобы проплешины визуально не выделялись. Все это наш подрядчик отпескоструит. Дальше выйдут реставраторы, которые вычинку кирпича сделают и восстановят кладку. Это кропотливая и дорогая работа, и без разрешения от Службы госохраны ОКН ее сделать нельзя».
Еще в планах администрации отгородить бывшую больницу забором и организовать там «больничный дворик».
«Мы поверили, что сможем все тут сделать, когда увидели, как преобразился замок Нойхаузен, где также работал наш подрядчик, — мечтательно рассуждает Маркел. — Это нас прямо вдохновило. Если огромный замок в порядок привести можно, то тут это намного проще сделать. Но когда взялись, поняли, что есть масса проблем, не заметных на первый взгляд. Микротрещинки в кладке, на которые мы не обращали внимания, — это признак просадки фундамента. Оказалось, что с ливневкой проблема, и грунт долгое время вымывался. Но все постепенно делается. И в подвалах наших уже пройти без сапог можно».
Подземелья бывшей больницы также собираются вводить в оборот. Сейчас там удалось привести в порядок примерно 90% сетей и коммуникаций (на виду остались только трубы отопления). Но главное — в подвал теперь можно спуститься от главного входа.
«Видите этот деревянный портал? Он оригинальный, хотя про него никто не знал. До недавнего времени тут все было зашито гипсокартоном и стояла пластиковая дверь, — продолжает Маркел. — Мы на свой страх и риск решили отодрать гипсоплиту, а под ней вот эта красота! Правда, все было в розовой краске. Мы переделали, и кое-какие отсутствующие элементы добавили. Здесь нам тоже реставраторы Олега помогли. Перил тут, конечно, не было. Это уже моя работа».
На полу у входа лежал дешевый кафель, но в углублении под ковриком было видно, что старая метлахская плитка прекрасно сохранилась. Маркел решил проверить, целиком ли осталось мощение. Он сбил весь современный кафель и смыл цемент.
«Это место сейчас сложно узнать тем, кто раньше приходил в здание. За пластиковой дверью была комнатушка для уборщицы, где она тряпки и ведра хранила. Никто и не знал, что за стенкой есть вход в подвал. Более того, этот вход был чуть ли не до потолка засыпан мусором и битым кирпичом. Теперь, когда вид открылся, нас начали с Хогвартсом сравнивать», — хвалится Морозов.
Внутри здания сейчас масса офисов и помещений, которые арендуют янтарщики, ювелиры, парфюмеры, художники и даже прядильно-ткацкая студия. В стенах пространства «Кирпичная 7» ранее находился и театр «Октопус», однако он переехал в «Дом культуры» на улице Октябрьской. Сейчас его место занял православный театр «Слово» (он ставит в основном классические произведения), зал которого рассчитан на 50 зрителей.
«Нам очень нравится, что здесь арендуют офисы в основном творческие люди. Получается, что дух этого места чем-то напоминает замок Инстербург в Черняховске, вокруг которого тоже сложилось свое сообщество», — говорит Маркел.
Над театром, на втором этаже, — действующий храм святых пророка Захарии и праведной Елисаветы.
«Здесь служат женщины, которые хотят просто помогать людям, — проводит нас в храм Маркел. — Они проходят обучение на базе БФУ, если не ошибаюсь. Получив медицинские навыки, они сдают экзамен. После этого их принимают в сестры милосердия, и они на добровольных началах помогают людям в наших больницах и госпиталях. Тем, кто лежачий, кто не может сам за собой ухаживать, у которых родственники не могут приехать. Таких, оказывается, очень много. Знаю, что туда не всех берут. Если человек пожилой и физически не крепкий, его не возьмут, потому что там надо прямо хорошую физическую подготовку иметь».
На этом моменте Маркел снова делает историческую отсылку: «Больница была названа в честь Елизаветы Тюрингенской (это венгерская святая), а она была небесной покровительницей Елизаветы Романовой (старшая сестра императрицы Александры Фёдоровны и свояченица последнего русского царя Николая II — прим. “Нового Калининграда”). Елизавета Романова — это небесная покровительница обители наших сестёр милосердия, храм назвали в честь родителей Пресвятой Богородицы, Захария и Елизаветы. Получилось таким образом выстроить преемственность».
В самом храме большая часть работ уже давно выполнена, однако в планах у администрации есть замена стеклоблоков в окнах на витражи.
Подвалы бывшей больницы планируется использовать не только для экскурсий. Там хотят разместить кафе «Наследие». Владелец заведения Артем Гавриш уверяет, что переносит сюда свою кофейню из Астрономического бастиона, так как нравится взаимодействовать с администрацией, а «руководство бастиона планами не делится».
«Меня давно привлекал кирпич елизаветинской больницы, — говорит он. — Всё дело в этой красоте. До этого мы отреставрировали помещение в бастионе и проработали там пять лет (начинали еще при прошлых владельцах). Я сначала украшал свое заведение антуражными вещицами, а потом начал вести антикварный блог и отправлять антиквариат по всей России. Но мне и сама история региона нравится. Сейчас хочу со своим проектом в подвальное помещение заходить. Тут будет кофейня с завтраками, совмещенная с антикварным магазином. Заодно Маркелу будем помогать рассказывать об истории этого здания».
Помещение, которое собирается занять Артем, — теплопункт. Часть оборудования в кофейне останется, но Гавриш решил подать это как «старую немецкую кухню».
«Это будет сердце всего здания. Кстати, тут у нас сохранилась старая холодильная камера, она довоенная еще, поэтому есть, с чем работать и что обыграть».
Кроме непосредственно подвала под зданием больницы есть сеть разветвленных ходов. В них в последние годы сваливался мусор, но Маркел с коллегами все вычистил. Там же он обнаружил ящик с противогазами и бутылки с неизвестной жидкостью.
«Одну бутылку Маркел взял, и она у него в руках развалилась, — говорит один из работников. — Похоже, внутри находилась какая-то кислота или аммиак. Это вещество мгновенно дало облако. Маркел случайно вдохнул и начал сознание терять. Он как-то сумел выползти и мне позвонить. А мы потом где-то с месяц в подвал спуститься не могли. В общем, мы поняли, почему там противогазы хранили».
На этих словах экскурсия по бывшей больнице завершилась. Судя по всему, в ближайшее время турист тоже потянется на Кирпичную улицу (пока туда протоптана только тропинка). Да, сегодня там не идеальные условия, но с каждым днем пространство меняется. Вероятно, меняется вместе с ним и район улицы Фрунзе, которому, к слову, горвласти обещают в скором времени вернуть трамвай.
Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград».