Каретный проезд у «панелек»: как восстанавливают старинное здание больницы Святой Елизаветы

«Здесь служат женщины, которые хотят просто помогать людям, — проводит нас в храм Маркел. — Они проходят обучение на базе БФУ, если не ошибаюсь. Получив медицинские навыки, они сдают экзамен. После этого их принимают в сестры милосердия, и они на добровольных началах помогают людям в наших больницах и госпиталях. Тем, кто лежачий, кто не может сам за собой ухаживать, у которых родственники не могут приехать. Таких, оказывается, очень много. Знаю, что туда не всех берут. Если человек пожилой и физически не крепкий, его не возьмут, потому что там надо прямо хорошую физическую подготовку иметь».