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В Новочеркасске отремонтировали городскую больницу № 3

В больнице Новочеркасска завершили капремонт, планируется подключение к инженерным сетям.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске отремонтировали городскую больницу № 3 на улице Юности. Об этом в соцсетях рассказал глава города Павел Исаков.

— Рад сообщить, что капитальный ремонт в больнице завершен. Строительная готовность — 100%. Сейчас ведется подготовка к подключению здания к необходимым инженерным сетям, — написал Павел Исаков.

Обновленное здание глава города осмотрел вместе с заместителем губернатора Олесей Старжинской и министром здравоохранения Ростовской области Наири Варданяном. В ходе проверки обсудили дальнейшее поэтапное оснащение медицинского учреждения.

— Понимаем, что потребуется дополнительное финансирование. Первоочередная задача — открыть поликлинику и диагностические кабинеты, чтобы люди как можно скорее смогли получать необходимую помощь, — подчеркнул Павел Исаков.

О сроках открытия поликлиники, а также о дальнейшем оснащении больницы городские власти должны сообщить дополнительно.

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