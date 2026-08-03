В Новочеркасске отремонтировали городскую больницу № 3 на улице Юности. Об этом в соцсетях рассказал глава города Павел Исаков.
— Рад сообщить, что капитальный ремонт в больнице завершен. Строительная готовность — 100%. Сейчас ведется подготовка к подключению здания к необходимым инженерным сетям, — написал Павел Исаков.
Обновленное здание глава города осмотрел вместе с заместителем губернатора Олесей Старжинской и министром здравоохранения Ростовской области Наири Варданяном. В ходе проверки обсудили дальнейшее поэтапное оснащение медицинского учреждения.
— Понимаем, что потребуется дополнительное финансирование. Первоочередная задача — открыть поликлинику и диагностические кабинеты, чтобы люди как можно скорее смогли получать необходимую помощь, — подчеркнул Павел Исаков.
О сроках открытия поликлиники, а также о дальнейшем оснащении больницы городские власти должны сообщить дополнительно.
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