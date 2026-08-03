День города в Екатеринбурге посетили 100 тысяч человек

В Екатеринбурге День города посетили 100 тысяч человек — это самое низкое число гостей за последние годы. Для сравнения, в 2025 году день рождения Екатеринбурга отметили 500 тысяч человек, в 2024 году — 350 тысяч, в 2023 году — 1,2 миллиона, а в 2022 году — 930 тысяч жителей и гостей города.