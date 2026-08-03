Врачи оценили состояние девочки, сбитой иномаркой в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 3 авг — РИА Новости. Девочка, сбитая въехавшим в дом водителем в Калининграде, получила раны в области голени, она находится в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
В воскресенье вечером водитель Peugeot с признаками алкогольного опьянения наехал на тротуаре на девочку 2011 года рождения, а потом врезался в здание.
«У девочки раны в области голени, а так, в удовлетворительном состоянии», — сказали в минздраве.
Как уточнили агентству в пресс-службе областной ГАИ, водитель травмы не получил, в отношении него возбуждено административное производство.
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