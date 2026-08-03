Ричмонд
+25°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врачи оценили состояние девочки, сбитой иномаркой в Калининграде

Минздрав: сбитая в Калининграде девочка находится в удовлетворительном состоянии.

КАЛИНИНГРАД, 3 авг — РИА Новости. Девочка, сбитая въехавшим в дом водителем в Калининграде, получила раны в области голени, она находится в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.

В воскресенье вечером водитель Peugeot с признаками алкогольного опьянения наехал на тротуаре на девочку 2011 года рождения, а потом врезался в здание.

«У девочки раны в области голени, а так, в удовлетворительном состоянии», — сказали в минздраве.

Как уточнили агентству в пресс-службе областной ГАИ, водитель травмы не получил, в отношении него возбуждено административное производство.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше