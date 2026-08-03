Стартовал второй сезон конкурса «Росмолодежь. Гранты»

При грантовой поддержке в регионах уже появляются школы молодых ученых, образовательные проекты, открываются инклюзивные творческие мастерские. Самые успешные региональные инициативы масштабируются на всю Россию и выходят на международный уровень. Так, в Санкт-Петербурге состоялся международный дипломатический фестиваль с серией научно-деловых игр. В Екатеринбурге прошел международный молодежный форум в формате модели ООН, его участники из 20 стран работали на русском, английском, французском и китайском языках.