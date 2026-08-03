Стартовал второй сезон конкурса «Росмолодежь. Гранты»

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и руководитель Росмолодежи Григорий Гуров объявили о старте второго сезона конкурса «Росмолодежь. Гранты», который проходит по нацпроекту «Молодёжь и дети». Подать заявку можно до 15 сентября на платформе ФГАИС «Молодежь России», следует из сообщения правительства РФ в мессенджере «Макс».
«Президент Владимир Владимирович Путин отмечает, что наша задача — помочь молодым людям найти такое дело, которым они смогут заниматься с удовольствием. Благодаря грантовому конкурсу Росмолодежи нацпроекта “Молодёжь и дети” активные юноши и девушки могут получить гранты до 1 млн рублей на свой проект и создать площадки для самореализации других ребят», — отметил Дмитрий Чернышенко.
При грантовой поддержке в регионах уже появляются школы молодых ученых, образовательные проекты, открываются инклюзивные творческие мастерские. Самые успешные региональные инициативы масштабируются на всю Россию и выходят на международный уровень. Так, в Санкт-Петербурге состоялся международный дипломатический фестиваль с серией научно-деловых игр. В Екатеринбурге прошел международный молодежный форум в формате модели ООН, его участники из 20 стран работали на русском, английском, французском и китайском языках.
Принять участие в конкурсе могут граждане РФ и Республики Абхазии в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Каждый автор имеет возможность представить социальный проект в 1 из 18 тематических номинаций.
«Мы видим, что с каждым сезоном инициативы участников становятся все масштабнее, а география конкурса расширяется. Победители первого сезона грантового конкурса адаптируют туристические маршруты для людей с особенностями здоровья, создают площадки для консультации по правовым вопросам молодежи, центры реабилитации участников специальной военной операции», — рассказал Григорий Гуров.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.