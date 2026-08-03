Таможенники рассказали, откуда в Новосибирск поступают арбузы

Всего же за первые полгода 2026-го в Сибирь было ввезено более 12 тысяч тонн импортных арбузов. Это в 2,7 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Основной поставщик арбузов в СФО — Узбекистан. Его продукция занимает 90 процентов сибирского рынка. В сравнении первого полугодия прошлого года завоз арбузов из Узбекистана вырос в 7,6 раза.