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Таможенники рассказали, откуда в Новосибирск поступают арбузы

Новосибирская область этим летом стала лидером в СФО по импорту арбузов. В регион было ввезено около 64 тысяч тонн продукта.

Источник: Российская газета

Как рассказали в пресс-службе Сибирского таможенного управления, на втором месте по импорту арбузов в федеральном округе значится Омская область (около 18 процентов от общего объема ввезенных продуктов), на третьем — Красноярский край (14 процентов от общего объема).

Всего же за первые полгода 2026-го в Сибирь было ввезено более 12 тысяч тонн импортных арбузов. Это в 2,7 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Основной поставщик арбузов в СФО — Узбекистан. Его продукция занимает 90 процентов сибирского рынка. В сравнении первого полугодия прошлого года завоз арбузов из Узбекистана вырос в 7,6 раза.

Кроме того, на 26 процентов в сравнении с прошлым годом выросли поставки арбузов из Китая, более чем в три раза — из Ирана. Всего же в Сибирь арбузы везут из шести иностранных государств. Напомним, 3 августа в мире празднуется День арбуза.

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