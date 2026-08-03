Красноярцам рассказали о погоде в августе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске состоялась пресс-конференция, посвященная прогнозу погоды на август.
Специалисты поделились предварительными данными о температуре, а также рассказали о необходимости соблюдать меры безопасности на водоёмах и в лесах.
Начальник отдела метеорологических прогнозов гидрометцентра ФГБУ «Среднесибирское УГМС» Дмитрий Ульянов сообщил, что начало августа оправдало ожидания синоптиков: прогнозируемая жара на 1−2 августа, закрепилась в регионе.
В центральных и южных группах муниципальных образований 4−5 августа объявлено штормовое предупреждение в связи с аномально высокой температурой — столбики термометров поднимутся местами до +35 °C. В ближайшие дни на севере края днём ожидается до +32 °C. 5 августа синоптики прогнозируют сильные дожди, возможны град и грозы. В выходные дни температура снизится до +21…+23 °C.
Среднемесячная температура августа ожидается в пределах +15…+18 °C, с колебаниями днём от +20 до +28 °C, возможны кратковременные повышения до +30 °C. Ночью не исключено похолодание до +5 °C. По количеству осадков прогнозируется норма.
Заместитель начальника управления гражданской обороны ГУ МЧС России по Красноярскому краю Евгений Фурса, привёл тревожную статистику: с начала года на водоёмах региона утонули 36 человек, из них шестеро — дети. Основные причины гибели взрослых — излишняя самонадеянность, управление неисправными маломерными судами и отсутствие спасательных жилетов. Гибель детей и подростков в большинстве случаев связана с отсутствием присмотра со стороны взрослых и незнанием правил поведения у водоёмов.
«Хочется акцентировать внимание на том, что купание на так называемых диких пляжах, которые не оборудованы для купания, запрещено. Хочется отметить, что на дне озёр, рек и водоёмов зачастую находятся разбитые бутылки, арматура и другие предметы, которыми можно нанести себе увечья. В связи с этим, призываем вас не купаться в диких местах. Если же это произошло, то хотя бы соблюдайте элементарные правила: по крайней мере, делайте это в обуви, чтобы ограничить себя от травм», — предупредил Евгений Фурса.
МЧС призывает родителей провести с детьми инструктажи по безопасности в городе и у водоёмов. В августе во всех школах края пройдут профилактические визиты и противопожарные инструктажи для персонала.
В связи с предстоящим сезоном сбора грибов и походов в лес Евгений Фурса призвал граждан, отправляющихся в лес, быть бдительными. Из-за лесных пожаров дикие животные всё чаще выходят к людям, что повышает вероятность нежелательной встречи.
Также дачникам напомнили о подготовке к отопительному сезону: перед началом эксплуатации печей необходимо тщательно проверить состояние печного оборудования и дымоходов.
Начальник региональной диспетчерской службы Лесопожарного центра Красноярского края Артём Хребтов, отметил, что в этом году 89% лесных пожаров возникли по естественным причинам — из-за гроз. Рекордное количество возгораний зафиксировано в Туруханском муниципальном округе (свыше 400) и Енисейском муниципальном округе (около 300). Специалисты продолжают мониторинг пожароопасной обстановки в лесах региона.