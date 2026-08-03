Красноярцам рассказали о погоде в августе

«Хочется акцентировать внимание на том, что купание на так называемых диких пляжах, которые не оборудованы для купания, запрещено. Хочется отметить, что на дне озёр, рек и водоёмов зачастую находятся разбитые бутылки, арматура и другие предметы, которыми можно нанести себе увечья. В связи с этим, призываем вас не купаться в диких местах. Если же это произошло, то хотя бы соблюдайте элементарные правила: по крайней мере, делайте это в обуви, чтобы ограничить себя от травм», — предупредил Евгений Фурса.