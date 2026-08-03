«Настоящий праздник»: Сергей Жуков поделился эмоциями после выступления в Экибастузе

«Экибастуз, друзья! На вчерашнем праздничном концерте собрался будто бы весь Казахстан! Вы так горячо нас встретили, так мощно пели каждую песню, что по размаху, эмоциям и бешеному заряду получился еще один юбилейный концерт! Настоящий праздник, от которого внутри всё пылает огнем. Спасибо вам за этот невероятно теплый прием, за ваши улыбки и эту гигантскую волну счастья. Обнимаем всей нашей командой», — отметил он.