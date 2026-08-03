«Настоящий праздник»: Сергей Жуков поделился эмоциями после выступления в Экибастузе

Жуков не смог сдержать эмоций после концерта, который состоялся в Экибастузе 1 августа. Он поблагодарил за невероятную атмосферу, которая была в этот вечер.
Зрители подпевали все песни группы «Руки Вверх!».
«Экибастуз, друзья! На вчерашнем праздничном концерте собрался будто бы весь Казахстан! Вы так горячо нас встретили, так мощно пели каждую песню, что по размаху, эмоциям и бешеному заряду получился еще один юбилейный концерт! Настоящий праздник, от которого внутри всё пылает огнем. Спасибо вам за этот невероятно теплый прием, за ваши улыбки и эту гигантскую волну счастья. Обнимаем всей нашей командой», — отметил он.
«Спасибо за волшебные эмоции», «Сергей Евгеньевич, очень просим — приезжайте в Павлодар!», «Мы приехали из Усть-Каменогорска 700 км специально, чтобы увидеть Сергея вживую и исполнить мечту юности — спеть вместе с ним те песни, под которые мы любили и расставались, дружили и верили в лучшее на свете», — пишут в Сети.