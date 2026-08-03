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В калининградском онкоцентре с начала года провели более 3300 операций

Выполнено было свыше 44 тысяч исследований.

В Калининградской области в онкологическом центре за семь месяцев 2026 года приняли более 40 тысяч пациентов, выполнили свыше 44 тысяч исследований, провели более 3 300 операций. Всего оказано более 206 тысяч медицинских услуг. Об этом рассказали 3 августа в медучреждении.

Интересно, что за аналогичный период прошлого года врачи приняли более 36 тысяч пациентов, выполнили 2 865 операций.

Как сказал и.о. главного врача Онкологического центра Калининградской области Степан Миракян, лето — период отпусков, но в онкоцентре продолжают принимать пациентов, проводить обследования и выполнять сложные высокотехнологичные операции.