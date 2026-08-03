Футзальный «Семей» подписал сразу двух лидеров сборной Казахстана

31-летний Биржан Оразов был лучшим бомбардиром чемпионата Европы-2022. На мундиале в Узбекистане в матче против Испании он забил на седьмой секунде, и этот гол был зарегистрирован как самый быстрый гол мировых первенств в XXI веке.