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Футзальный «Семей» подписал сразу двух лидеров сборной Казахстана

3 августа состав футзального клуба «Семей» официально пополнили два ключевых игрока сборной Казахстана — Биржан Оразов и Даурен Турсагулов, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Известные игроки, которые многие годы защищали честь «Кайрата», теперь наденут форму «Семея» — главного конкурента алматинского коллектива.

31-летний Биржан Оразов был лучшим бомбардиром чемпионата Европы-2022. На мундиале в Узбекистане в матче против Испании он забил на седьмой секунде, и этот гол был зарегистрирован как самый быстрый гол мировых первенств в XXI веке.

30-летний Даурен Турсагулов является одним из сильнейших форвардов мирового футзала. Подписание этих двух звезд станет усилением для «Семея», который вскоре стартует в Основном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

В свою очередь «Кайрат» получил взамен от «Семея» российского нападающего Камиля Герейханова.

Тем временем главный тренер сборной Бразилии Кало Анчелотти дал первое интервью после ЧМ-2026.