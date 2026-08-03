Футзальный «Семей» подписал сразу двух лидеров сборной Казахстана

Известные игроки, которые многие годы защищали честь «Кайрата», теперь наденут форму «Семея» — главного конкурента алматинского коллектива.
31-летний Биржан Оразов был лучшим бомбардиром чемпионата Европы-2022. На мундиале в Узбекистане в матче против Испании он забил на седьмой секунде, и этот гол был зарегистрирован как самый быстрый гол мировых первенств в XXI веке.
30-летний Даурен Турсагулов является одним из сильнейших форвардов мирового футзала. Подписание этих двух звезд станет усилением для «Семея», который вскоре стартует в Основном раунде Лиги чемпионов УЕФА.
В свою очередь «Кайрат» получил взамен от «Семея» российского нападающего Камиля Герейханова.
Тем временем главный тренер сборной Бразилии Кало Анчелотти дал первое интервью после ЧМ-2026.