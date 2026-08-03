Тело утонувшего мужчины подняли со дна Чулыма в Боготольском округе

В Боготольском округе спасатели нашли тело 53-летнего мужчины, который утонул в реке Чулым.
Инцидент произошел 2 августа. Спасатели Ачинского поисково-спасательного отделения обследовали акваторию, подняли тело из воды и передали сотрудникам полиции.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, сегодня, 3 августа, спасатели достали из воды тело еще одно утонувшего. Им оказался 40-летний мужчина. Он погиб в районе затона поселка Южаково.
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