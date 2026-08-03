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Роспотребнадзор Хабаровского края объяснил, как выбрать арбуз без риска

Покупателям напомнили о документах продавца и опасности бахчевых с обочин.

В Хабаровском крае специалисты Роспотребнадзора рассказали, как выбрать качественный арбуз и избежать пищевого отравления в сезон бахчевых.

Эксперты рекомендуют покупать арбузы только в официальных местах торговли. У продавца должна быть декларация о соответствии продукции, которую потребитель вправе попросить для ознакомления.

От покупки бахчевых на стихийных развалах, во дворах и вдоль автомобильных дорог специалисты советуют отказаться. По словам представителей ведомства, арбузы могут накапливать вредные вещества из окружающей среды, в том числе соединения тяжёлых металлов.

При выборе арбуза стоит обратить внимание на внешний вид плода. Кожура должна быть гладкой, без повреждений и признаков порчи. Спелый арбуз при постукивании издаёт звонкий звук, а его плодоножка и усик должны быть сухими.

После разрезания мякоть должна иметь равномерный цвет, а семена — быть зрелыми, чёрными или коричневыми. Белые прожилки сами по себе не говорят о повышенном содержании нитратов, однако специалисты отмечают, что нежелательные вещества могут скапливаться ближе к корке, поэтому лучше есть мякоть, не доходя до белой части.

Покупать уже разрезанные арбузы и дыни специалисты не рекомендуют. В местах разреза могут размножаться патогенные микроорганизмы, что повышает риск пищевого отравления. Пищевая плёнка в этом случае не гарантирует безопасность продукта.

Целый арбуз следует хранить в сухом месте, защищённом от прямых солнечных лучей. После разрезания его нужно убрать в холодильник и употребить в течение суток.

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