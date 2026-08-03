Роспотребнадзор Хабаровского края объяснил, как выбрать арбуз без риска

После разрезания мякоть должна иметь равномерный цвет, а семена — быть зрелыми, чёрными или коричневыми. Белые прожилки сами по себе не говорят о повышенном содержании нитратов, однако специалисты отмечают, что нежелательные вещества могут скапливаться ближе к корке, поэтому лучше есть мякоть, не доходя до белой части.