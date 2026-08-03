Около 14 километров дорог к спортивным объектам Красноярска обновят по нацпроекту

Сейчас ремонт продолжается на проспекте Свободном рядом со школой № 21. На улице Матросова работы выполнены наполовину — подрядчику осталось уложить асфальт на проезжей части и тротуарах. Этот маршрут ведет к Центральному стадиону и Дворцу спорта имени Ивана Ярыгина.