Около 14 километров дорог к спортивным объектам Красноярска обновят по нацпроекту

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске в этом году благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют около 14 километров дорог, ведущих к спортивным объектам. Работы проходят на улицах Матросова, Базайской, Пограничников, Маерчака, Елены Стасовой и проспекте Свободном.
Сейчас ремонт продолжается на проспекте Свободном рядом со школой № 21. На улице Матросова работы выполнены наполовину — подрядчику осталось уложить асфальт на проезжей части и тротуарах. Этот маршрут ведет к Центральному стадиону и Дворцу спорта имени Ивана Ярыгина.
На участке от улицы Ладо Кецховели до Высотной демонтируют старое покрытие. Здесь обновят асфальт, заменят бордюры и приведут в порядок тротуары.
На улицах Базайской, Пограничников, Маерчака и Елены Стасовой ремонт уже завершен. На всех участках уложили два слоя асфальтобетона, установили новые бордюры и обеспечили удобные пешеходные подходы.