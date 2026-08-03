В Дзержинске торжественно отметили День ВДВ

«Крылатая пехота» — это ударная сила, высочайшая мобильность и несгибаемая воля. Десантники всегда там, где сложнее всего, где требуется особенное мужество. И сегодня, в ходе специальной военной операции, войска ВДВ вновь проявляют героизм на самых сложных участках фронта.