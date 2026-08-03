На «Новой волне» в Казани выступят Олег Газманов, Николай Расторгуев, Дима Билан, Филипп Киркоров

Особая гордость для нас — участие музыканта Игнат Изотов. Многие помнят его как начинающего исполнителя в проекте «Созвездие-Йолдызлык», а сегодня он уже профессиональный артист. Будем надеяться на его достойное выступление. Помимо конкурсной программы, зрителей ждут концерты с участием звезд российской эстрады. На сцене выступят Игорь Крутой, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Дима Билан, Татьяна Куртукова, Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Артур Пирожков, Алсу и Игорь Николаев. В программе фестиваля запланированы творческие вечера, трибьют-концерт, посвященный творчеству Юрия Антонова, Олега Газманова. Это события, которое с нетерпением ждут многие поклонники музыки. 23 августа — день премьер от звезд, в Казани прозвучат новые песни наших исполнителей", — сообщил Ильсур Метшин.