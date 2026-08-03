На «Новой волне» в Казани выступят Олег Газманов, Николай Расторгуев, Дима Билан, Филипп Киркоров

С 20 по 26 августа в Казани пройдет международный музыкальный конкурс «Новая волна». В этом году за главный приз будут бороться 13 финалистов из пяти стран: Армении, Беларуси, Казахстана, Грузии и России. Участие в финале примет и исполнитель из Татарстана Игнат Изотов. Музыкант прошел путь от участника республиканского проекта «Созвездие-Йолдызлык» до профессионального артиста. О подготовке к событию рассказал сегодня на деловом понедельнике мэр Казани Ильсур Метшин.
Особая гордость для нас — участие музыканта Игнат Изотов. Многие помнят его как начинающего исполнителя в проекте «Созвездие-Йолдызлык», а сегодня он уже профессиональный артист. Будем надеяться на его достойное выступление. Помимо конкурсной программы, зрителей ждут концерты с участием звезд российской эстрады. На сцене выступят Игорь Крутой, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Дима Билан, Татьяна Куртукова, Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Артур Пирожков, Алсу и Игорь Николаев. В программе фестиваля запланированы творческие вечера, трибьют-концерт, посвященный творчеству Юрия Антонова, Олега Газманова. Это события, которое с нетерпением ждут многие поклонники музыки. 23 августа — день премьер от звезд, в Казани прозвучат новые песни наших исполнителей", — сообщил Ильсур Метшин.
Напомним, прошлым летом Казань впервые стала площадкой для проведения Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна». С 22 по 24 августа артисты боролись за победу и возможность заявить о себе в музыкальной индустрии. Обладателем главного приза стал Alex Lim (Александр Лим).
Конкурс «Новая волна» проводится с 2002 года в целях выявления и поддержки талантливых молодых исполнителей, развития международного культурного обмена в сфере эстрадной музыки, популяризации новых музыкальных произведений и исполнителей. До 2014 года он ежегодно проходил в Юрмале (Латвия), с 2015 по 2019 годы — в Сочи, а в 2021 и 2024 годах — на федеральной территории «Сириус». Идея проведения конкурса в столице Татарстана впервые возникла на заседании Казгордумы в 2014 году.
Алина Бережная.