Биолог объяснил, почему не стоит собирать грибы в пакет

Комиссаров отметил, что корзины в этом плане лучше, поскольку они открытые — грибы в них «дышат» и меньше портятся. Кроме того, если носить грибы в корзине, то это помогает их размножению, добавил он. После среза гриб активно разбрасывает споры, которые постепенно высыпаются через прорези корзины, способствуя распространению грибов в лесу, пояснил биолог.