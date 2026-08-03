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Биолог объяснил, почему не стоит собирать грибы в пакет

Миколог Комиссаров: грибы в полиэтиленовом пакете при длительном сборе портятся.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Грибы в полиэтиленовом пакете при их длительном сборе начинают портиться и подгнивать, предупредил миколог, научный сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук Никита Комиссаров.

«Если вы идете в лес ненадолго, буквально на часик-полтора, то можно брать пакет. Почему пакеты не рекомендуются при долгих выходах? Потому что грибы в них начинают преть. Они накапливают влагу, перестают дышать, и пока вы доберетесь до дома, они могут начать потихонечку подгнивать», — сказал Комиссаров информационному порталу РИАМО.

По словам специалиста, в пакете грибы могут сильно сдавливаться и ломаться под своим собственным весом.

Комиссаров отметил, что корзины в этом плане лучше, поскольку они открытые — грибы в них «дышат» и меньше портятся. Кроме того, если носить грибы в корзине, то это помогает их размножению, добавил он. После среза гриб активно разбрасывает споры, которые постепенно высыпаются через прорези корзины, способствуя распространению грибов в лесу, пояснил биолог.