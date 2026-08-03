В Омскую область везут тонны бахчевых из Узбекистана и Китая

Основным поставщиком сладких ягод для сибиряков остается Узбекистан. Поставки из этой республики выросли колоссально — сразу в 7,6 раза по сравнению с прошлым годом. Также зафиксирован рост поставок из Китая (на 26%) и Ирана (более чем в три раза). Всего арбузы в СФО ввозились из шести стран мира.