В Хабаровский край направят 12 новых дронов для охраны лесов

В Хабаровский край до осени направят не менее 12 новых беспилотников для мониторинга лесов и обнаружения пожаров. Технику местного производства закупит региональное министерство лесного хозяйства и лесопереработки.
Исполняющий обязанности министра лесного хозяйства края Евгений Богданов сообщил, что после испытаний специалисты выбрали модели, наиболее подходящие для работы в лесных условиях. Контракты на поставку планируется заключить с 7 по 10 августа.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поручил сократить сроки поставки и ввести беспилотники в работу как можно быстрее.
С начала 2026 года беспилотники уже использовали при тушении лесных пожаров 46 раз. Общее время их работы составило около 10 часов. Для мониторинга лесов дроны применяли более 400 раз, общий налёт составил около 118 часов.
По данным краевого правительства, сейчас в регионе действует 17 лесных пожаров на площади около 10,5 тысячи гектаров. Очаги находятся в Советско-Гаванском, Аяно-Майском, Николаевском районах и районе имени Полины Осипенко. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики они не представляют.
За прошедшую неделю в крае также удалось потушить четыре ландшафтных пожара в Амурском и Комсомольском районах.