Омский дендрологический сад имени Гензе закрыли после «Флоры»

Пресс-служба сада им. Г. И. Гензе опубликовала обращение к омичам о временной приостановке посещений. Как обратил внимание «СуперОмск», во вторник, 4 августа 2026 года, памятник природы регионального значения будет закрыт на некоторое время.
Предположительно, такая приостановка работы сада связана с мероприятиями по уборке террритории и вывозу экспозиций после ежегодной выставки «Флора» (0+), которая переехала в этом году со своей привычной локации в Воскресенском и Выставочном скверах в дендросад с 250 видами редких растений.
«Уважаемые посетители! Сообщаем, что по техническим причинам дендрологический сад имени Г. И. Гензе 4 августа 2026 года будет закрыт для посещения. Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим за понимание. Дендросад ждет вас в другие дни по привычному режиму работ».
С уважением, администрация дендрологического сада имени Г. И. Гензе", — говорится в официальном сообщении пресс-службы сада.
Напомним, что выставка садоводства и цветоводства работала три дня, с 31 июля по 2 августа 2026 года. В первый день открытия соообщалось, что в дендросаду наблюдается большой наплыв посетителей, которые столпились в большие очереди перед входом в сад. Не меньше желающих посетить выставку было и в последующие два дня, 1 и 2 августа. А, судя по тому, что площадь природного памятника составляет 9,4333 га, работникам сада имени Гензе предстоит изрядно потрудиться, чтобы привести в порядок достаточно большую территорию и придать саду привычый вид.
Стоит добавить, что вход в уникальный природный объект, способствующий оздоровлению окружающей среды миллионного города, в дни проведения «Флоры» был бесплатным, любой желающий ознакомиться с уникальными растениями и композициями дендросада мог посетить его, тогда как в другие дни стоимость на экскурсии с экскурсоводами и квест-игры для детей варьировалась: экскурсия с гидом — 350 рублей с человека, самостоятельная прогулка 300 рублей.
С уважением, администрация Дендрологического сада имени Г. И. Гензе.