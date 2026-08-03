Омский дендрологический сад имени Гензе закрыли после «Флоры»

Напомним, что выставка садоводства и цветоводства работала три дня, с 31 июля по 2 августа 2026 года. В первый день открытия соообщалось, что в дендросаду наблюдается большой наплыв посетителей, которые столпились в большие очереди перед входом в сад. Не меньше желающих посетить выставку было и в последующие два дня, 1 и 2 августа. А, судя по тому, что площадь природного памятника составляет 9,4333 га, работникам сада имени Гензе предстоит изрядно потрудиться, чтобы привести в порядок достаточно большую территорию и придать саду привычый вид.