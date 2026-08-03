Казахстан создал первую цифровую платформу для селекции пчел

Ученые разработали платформу Apislab, которая помогает вести учет пасек, улучшать селекцию пчел и сохранять их генетические ресурсы, передает DKNews.kz.
Уже сегодня сервисом пользуются 201 хозяйство по всей стране.
Пасека теперь работает в смартфоне.
Разработку представили ученые Национального аграрного научно-образовательного центра (НАНОЦ).
Проект реализован в рамках государственной программы по созданию технологий эффективного управления селекцией в пчеловодстве.
Главная идея проста: объединить научные исследования и ежедневную работу пасек в одной цифровой системе.
Что умеет Apislab.
Платформа состоит сразу из трех сервисов.
Apislab Science анализирует пчел по цифровым снимкам крыльев и хранит результаты научных исследований. Apislab Apiary помогает вести полный учет пасек, пчелиных семей, маток и производственных процессов. Apislab Mobile позволяет работать прямо на пасеке со смартфона: проводить осмотры, фиксировать селекционные признаки и сразу отправлять данные в общую базу.
Каждая пчелиная семья получила собственный QR-код.
Одной из самых необычных функций платформы стала цифровая идентификация.
Теперь каждой пчелиной семье присваивается индивидуальный номер и QR-код.
Достаточно отсканировать код, чтобы увидеть всю историю семьи: результаты осмотров, селекционные показатели и другие данные.
Это избавляет пчеловодов от бумажных журналов и снижает риск потери информации.
Использовать платформу можно бесплатно.
Разработчики сделали Apislab полностью бесплатной.
После регистрации хозяйства пользователи получают доступ ко всем инструментам:
цифровому учету пасек; электронным журналам; мобильному приложению; сервисам сопровождения селекционной работы.
Зачем это нужно Казахстану.
Пчеловодство постепенно становится частью цифрового сельского хозяйства.
По мнению разработчиков, внедрение Apislab поможет:
повысить эффективность селекционной работы; сохранить генетические ресурсы медоносных пчел; ускорить обмен данными между учеными и пчеловодами; сделать управление пасеками более современным и удобным.
Скачать платформу можно на сайте apislab.kz.