Казахстан создал первую цифровую платформу для селекции пчел

Apislab Science анализирует пчел по цифровым снимкам крыльев и хранит результаты научных исследований. Apislab Apiary помогает вести полный учет пасек, пчелиных семей, маток и производственных процессов. Apislab Mobile позволяет работать прямо на пасеке со смартфона: проводить осмотры, фиксировать селекционные признаки и сразу отправлять данные в общую базу.