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Казахстан создал первую цифровую платформу для селекции пчел

Пчеловодство в Казахстане становится цифровым.

Источник: Соцсети

Ученые разработали платформу Apislab, которая помогает вести учет пасек, улучшать селекцию пчел и сохранять их генетические ресурсы, передает DKNews.kz.

Уже сегодня сервисом пользуются 201 хозяйство по всей стране.

Пасека теперь работает в смартфоне.

Разработку представили ученые Национального аграрного научно-образовательного центра (НАНОЦ).

Проект реализован в рамках государственной программы по созданию технологий эффективного управления селекцией в пчеловодстве.

Главная идея проста: объединить научные исследования и ежедневную работу пасек в одной цифровой системе.

Что умеет Apislab.

Платформа состоит сразу из трех сервисов.

Apislab Science анализирует пчел по цифровым снимкам крыльев и хранит результаты научных исследований. Apislab Apiary помогает вести полный учет пасек, пчелиных семей, маток и производственных процессов. Apislab Mobile позволяет работать прямо на пасеке со смартфона: проводить осмотры, фиксировать селекционные признаки и сразу отправлять данные в общую базу.

Каждая пчелиная семья получила собственный QR-код.

Одной из самых необычных функций платформы стала цифровая идентификация.

Теперь каждой пчелиной семье присваивается индивидуальный номер и QR-код.

Достаточно отсканировать код, чтобы увидеть всю историю семьи: результаты осмотров, селекционные показатели и другие данные.

Это избавляет пчеловодов от бумажных журналов и снижает риск потери информации.

Использовать платформу можно бесплатно.

Разработчики сделали Apislab полностью бесплатной.

После регистрации хозяйства пользователи получают доступ ко всем инструментам:

цифровому учету пасек; электронным журналам; мобильному приложению; сервисам сопровождения селекционной работы.

Зачем это нужно Казахстану.

Пчеловодство постепенно становится частью цифрового сельского хозяйства.

По мнению разработчиков, внедрение Apislab поможет:

повысить эффективность селекционной работы; сохранить генетические ресурсы медоносных пчел; ускорить обмен данными между учеными и пчеловодами; сделать управление пасеками более современным и удобным.

Скачать платформу можно на сайте apislab.kz.