Мигрантка отправится домой после инцидента с флагом РФ в Нижегородской области

В пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области сообщили «Ъ-Приволжье», что иностранку доставили в полицию после рейда на территории городского округа Бор. Ее проверяют на причастность к надругательству над символами государственной власти РФ. В отношении задержанной также составлен протокол по ч. 1 ст 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранцем правил въезда в РФ либо режима пребывания).