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В Гвардейском районе арестован водитель без прав, сбивший насмерть пассажирку

22-летний мужчина не справился с управлением «Фольксвагена» и врезался в дерево. Погибла 37-летняя женщина. В Гвардейском районе арестован 22-летний водитель, совершивший смертельное ДТП 26 июля вблизи посёлка Семеново. Мужчина, не имея прав, управлял «Фольксвагеном», не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. В результате аварии 37-летняя пассажирка скончалась…

Источник: Янтарный край

22-летний мужчина не справился с управлением «Фольксвагена» и врезался в дерево. Погибла 37-летняя женщина.

В Гвардейском районе арестован 22-летний водитель, совершивший смертельное ДТП 26 июля вблизи посёлка Семеново. Мужчина, не имея прав, управлял «Фольксвагеном», не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. В результате аварии 37-летняя пассажирка скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 4 статьи 264 УК РФ. Обвиняемый заключён под стражу до 26 сентября 2026 года. Ход расследования контролирует прокуратура Гвардейского района.