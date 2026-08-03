До +40°С: синоптики объявили красный уровень опасности на ближайшие дни

«Днем 4 августа (вторник) по югу республики максимальная температура воздуха достигнет +35 +36°С», — говорится в сообщении.
В среду жара продолжится: в дневные часы на большей части территории страны столбик термометра поднимется до отметки +30…+34°С, а местами и по югу во многих районах — до +35…+38°С.
В четверг будет еще жарче — во многих районах Беларуси воздух прогреется до +35…+40°, и только местами будет от +30 до +34°С.
Ранее в МЧС предупреждали о факторах опасности таких сложных погодных условий.
Белгидромет также объявил оранжевый уровень опасности в связи с грозами, которые ожидаются ночью и утром 4 августа в западных регионах страны. При грозах местами пройдут сильные ливни, также прогнозируется шквалистое усиление ветра до 15−20 м/с.