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До +40°С: синоптики объявили красный уровень опасности на ближайшие дни

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Красный уровень опасности объявлен из-за очень жаркой погоды, которая установится в Беларуси на ближайшие дни, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 94% 753 мм рт. ст. +24°
Источник: Sputnik.by

«Днем 4 августа (вторник) по югу республики максимальная температура воздуха достигнет +35 +36°С», — говорится в сообщении.

В среду жара продолжится: в дневные часы на большей части территории страны столбик термометра поднимется до отметки +30…+34°С, а местами и по югу во многих районах — до +35…+38°С.

В четверг будет еще жарче — во многих районах Беларуси воздух прогреется до +35…+40°, и только местами будет от +30 до +34°С.

Ранее в МЧС предупреждали о факторах опасности таких сложных погодных условий.

Белгидромет также объявил оранжевый уровень опасности в связи с грозами, которые ожидаются ночью и утром 4 августа в западных регионах страны. При грозах местами пройдут сильные ливни, также прогнозируется шквалистое усиление ветра до 15−20 м/с.

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