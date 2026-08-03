Пункты проката для новорожденных востребованы у тысячи донских семей

В Ростовской области почти 1000 семей уже воспользовались услугами пунктов проката товаров для новорожденных. Такие пункты открыты в каждом муниципалитете региона. Родители могут взять на время кроватку, коляску, манеж и другие вещи, которые нужны лишь в первые месяцы жизни ребенка.
Губернатор Юрий Слюсарь сообщил в соцсетях, что сеть пунктов решили расширить из-за положительных отзывов. В Ремонтненском районе пункт проката работает с 5 мая этого года. По словам начальника управления соцзащиты населения Анжелы Вовянко, за три месяца он стал популярен среди молодых и многодетных семей.
Здесь можно взять кроватку, пеленальный столик, коляску, манеж, стульчик для кормления и другие предметы, необходимые в определенный период, но теряющие актуальность по мере взросления малыша, сообщает газета «Рассвет».
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь отметил, что решение расширить пункты проката было принято после позитивных отзывов родителей, которые ценят возможность не тратить деньги на вещи, используемые всего пару месяцев.
Воспользоваться услугой могут семьи участников СВО, студенческие, молодые и многодетные семьи, единственные родители, семьи с детьми-инвалидами, а также одинокие родители, не состоящие в браке.