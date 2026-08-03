Пункты проката для новорожденных востребованы у тысячи донских семей

В Ростовской области почти 1000 семей уже воспользовались услугами пунктов проката товаров для новорожденных. Такие пункты открыты в каждом муниципалитете региона. Родители могут взять на время кроватку, коляску, манеж и другие вещи, которые нужны лишь в первые месяцы жизни ребенка.