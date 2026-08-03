Пассажиры, которых не посадили на рейс Калининград — Шарм-эш-Шейх, видели у самолёта скорую

Почему к самолёту приехали медики, люди узнали лишь позднее: «Скорая там была. Мы так понять не могли, к кому она: мало ли, может, к сотруднику аэропорта. Потом нам озвучили, что бортпроводник отсутствует по причине плохого самочувствия, его увезли в больницу».