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Пассажиры, которых не посадили на рейс Калининград — Шарм-эш-Шейх, видели у самолёта скорую

Больше 20 туристов в итоге остались в Храброво.

Источник: Клопс.ru

Перед посадкой на рейс из Храброво в Шарм-эш-Шейх пассажиры, которых не пустили на борт, заметили у самолёта машину скорой помощи. Об этом «Клопс» рассказала калининградка Елена в понедельник, 3 августа.

По словам горожанки, вылет несколько раз откладывали, не называя причины. Во время посадки Елену и её мужа «попросили отойти в сторону и подождать», вскоре рядом стали собираться другие туристы. Женщина насчитала 22 человека, оставшихся в терминале, но допускает, что их было больше.

Почему к самолёту приехали медики, люди узнали лишь позднее: «Скорая там была. Мы так понять не могли, к кому она: мало ли, может, к сотруднику аэропорта. Потом нам озвучили, что бортпроводник отсутствует по причине плохого самочувствия, его увезли в больницу».

Представителя авиакомпании на месте, по словам Елены, не оказалось. Людям, которых не пустили на борт, «не предложили ни воды, ни еды», а на билетах поставили отметки о том, что их не посадили на рейс.

Турагентство пообещало вернуть деньги за несостоявшуюся поездку, однако перевод занимает несколько дней. Ждать Елена не могла — отпуск был распланирован заранее. Вместе с другими туристами она начала искать путёвки на ближайшие даты.

Выбор оказался небольшим, поэтому женщина забронировала менее удобный отель и поздний обратный рейс. Уже через 15 минут предложение исчезло из продажи — Елена предполагает, что оставшиеся места разобрали попутчики. Из-за нового расписания после возвращения ей придётся утром сразу выйти на работу.

Елена связалась с одной из туристок, которая тоже осталась в Храброво. «У них другое турагентство. [Девушка] говорит: “Нам предложили [тур] на четыре дня. Я вообще не вижу смысла”. Им сказали: “Мы попытаемся вам продлить [отдых], как-нибудь там перенести”.

Четыре дня — это, конечно, издевательство: ехать [в Египет на такой срок]", — негодует калининградка.

Инцидент произошёл во время посадки в ночь на воскресенье, 2 августа. Двое пассажиров не смогли забрать чемоданы, которые уже погрузили в самолёт. Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства случившегося.

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