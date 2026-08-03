В САФУ повысят точность анализа загрязнения болот продуктами распада ракетного топлива

АРХАНГЕЛЬСК, 3 августа. /ТАСС/. Ученые Северного Арктического федерального университета (САФУ) определят особенности загрязнения торфяных болотных почв токсичными продуктами распада ракетного топлива, сообщили ТАСС в университете. Впервые будет создана методика анализа этих загрязнений, в том числе идентификации ранее неизвестных соединений.
«Места падений ступеней и прилегающие к космодромам территории часто представляют собой торфяные болотные почвы. Такие почвы прочно удерживают ядовитые вещества и продукты их распада, которые могут сохраняться там десятилетиями. При этом адаптированных методик для анализа торфяных почв сегодня практически нет, что делает объективную оценку загрязнения сложной задачей, — сказали в университете. — Будут разработаны высокочувствительные методики для качественного и количественного определения токсичных продуктов трансформации ракетного топлива в торфяных почвах».
При запуске ракет в окружающую среду может попасть несимметричный диметилгидразин (НДМГ) — высокотоксичный компонент ракетного топлива. Это происходит при разливах горючего во время производства, транспортировки, заправки ракет, а также при падении отработавших ступеней, в которых остается несгоревшее топливо. Опасные соединения и продукты их распада могут сохраняться в торфяниках десятилетиями.
В рамках проекта будут решаться три основные задачи: оценка эффективности различных способов пробоподготовки; разработка методик обнаружения приоритетных продуктов трансформации НДМГ с помощью газовой хроматографии-масс-спектрометрии; создание подходов к выявлению и идентификации ранее неизвестных продуктов трансформации с использованием масс-спектрометрии высокого разрешения.
Руководит проектом младший научный сотрудник Лаборатории экоаналитических исследований центра коллективного пользования научным оборудованием «Арктика» (ЦКП «Арктика») Марк Попов. Он стал победителем конкурса 2026 года на получение грантов Российского научного фонда по проведению исследований научными группами под руководством молодых ученых.