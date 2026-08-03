В САФУ повысят точность анализа загрязнения болот продуктами распада ракетного топлива

«Места падений ступеней и прилегающие к космодромам территории часто представляют собой торфяные болотные почвы. Такие почвы прочно удерживают ядовитые вещества и продукты их распада, которые могут сохраняться там десятилетиями. При этом адаптированных методик для анализа торфяных почв сегодня практически нет, что делает объективную оценку загрязнения сложной задачей, — сказали в университете. — Будут разработаны высокочувствительные методики для качественного и количественного определения токсичных продуктов трансформации ракетного топлива в торфяных почвах».