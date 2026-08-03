«Зачем приехали?» 83-летнюю пенсионерку в больнице положили под лестницу

«Её не приняли там, говорят, что мест нет и всё. А у человека, на минуточку, температура больше 38 держится. Да и куда ей идти? В посёлок ходит электричка два раза в день. Её увезли в Чусовой, а потом просто бросают на улице!» — возмутилась Татьяна в разговоре с сайтом perm.aif.ru.