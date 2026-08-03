«Зачем приехали?» 83-летнюю пенсионерку в больнице положили под лестницу

Пенсионерке пришлось постараться, чтобы попасть в стационар. Сначала она несколько часов ждала скорую — по дороге к пациентке сломалось 2 машины. Но даже в больнице ей не удалось с первого раза получить помощь. В госпитализации ей отказали из-за отсутствия мест. На следующий день бабушка вновь приехала в стационар. Место ей нашли, но только под лестницей. А родственников попросили привезти больной постельное бельё. Сайт perm.aif.ru разбирался в ситуации.
«Ждали скорую несколько часов».
83-летняя Алевтина Гасимова живёт в посёлке Утёс недалеко от Чусового в Пермском крае. Утром выходного дня пенсионерка почувствовала себя плохо — у неё поднялась температура, которую не удавалось сбить. Родные вызвали скорую помощь. На часах было 9 утра.
Спустя два часа родственники вновь позвонили диспетчеру, им сообщили, что по дороге машина сломалась, и за пациенткой выехал другой автомобиль, который тоже сломался. К 14 часам третья бригада всё же доехала до Утёса. Медики осмотрели Алевтину Васильеву и приняли решение о госпитализации.
Как пояснили сайту perm.aif.ru в Министерстве здравоохранения Пермского края, вызов был квалифицирован как неотложный. Тем не менее, по вызову и доезду скорой помощи в посёлок организована проверка.
«По информации администрации Чусовской станции скорой медицинской помощи, вызов был сделан из поселка Утес, который находится на расстоянии 45 км от места дислокации бригады СМП в г. Чусовом. Вызов был оформлен как неотложный, а не экстренный, то есть жизнеугрожающего состояния у пациента не было», — пояснили в ведомстве.
Но трудности для Алевтины Гасимовой на этом не закончились. Её родственница Татьяна рассказала сайту perm.aif.ru, что положить бабушку в стационар с первого раза тоже не получилось.
«Нет мест».
Алевтину на скорой доставили в Чусовскую больницу им. В. Г. Любимова. Несмотря на показания, в приёмном покое женщине отказали в госпитализации.
«Её не приняли там, говорят, что мест нет и всё. А у человека, на минуточку, температура больше 38 держится. Да и куда ей идти? В посёлок ходит электричка два раза в день. Её увезли в Чусовой, а потом просто бросают на улице!» — возмутилась Татьяна в разговоре с сайтом perm.aif.ru.
Алевтину Васильевну приютили родственники в Чусовом. На следующей день к пенсионерке вызвали участкового. Врач заподозрила у неё пневмонию. Но вместо помощи бабушке предложили самостоятельно съездить на такси на рентген. К этому моменту состояние Алевтины Гасимовой ухудшилось: ей было тяжело ходить, говорить и есть. Родные приняли решение вновь вызвать скорую помощь.
«В больнице снова говорят: “Нет мест. Зачем приехали? Неизвестно же из-за чего у вас температура”. Так врачи и должны диагноз ставить! Терапевт предложила лечь в коридоре на пол! Дочь Алевтина сказала, что уже даже на пол лягут, лишь бы её маме помогли», — рассказала Татьяна сайту perm.aif.ru.
После споров с врачом Алевтине Васильевне всё же дали место в отделении. Под лестницей. А постельное бельё принесла её дочь из дома. Такое отношение категорически не устроило родственников пациентки, и Татьяна написала жалобу на имя главврача больницы. Только после этого для пенсионерки нашлось место в палате.
«По вопросу госпитализации пациентки была проведена врачебная комиссия. Случай отказа в госпитализации пациентке в терапевтическое отделение был признан необоснованным. За допущенные нарушения к врачу-терапевту применены меры дисциплинарного взыскания», — уточнили в минздраве сайту perm.aif.ru.
После обследования у Алевтины Гасимовой диагностировали острый пиелонефрит. И неизвестно, чем бы закончилось воспаление почек для пенсионерки, если бы не настойчивость её родных.
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