В Красноярском крае ищут двух пациентов, сбежавших из медучреждения

КРАСНОЯРСК, 3 авг — РИА Новости. Полиция и волонтеры разыскивают двух пациентов специализированного медицинского учреждения в городе Канске Красноярского края, в воскресенье вечером самовольно покинувших стационар, по данным 2ГИС, на этой улице находится психоневрологический интернат.
«Сегодня в дежурную часть ОМВД России “Канский” поступило сообщение из специализированного медицинского учреждения об оказании содействия в поиске ушедших пациентов из стационара. Как выяснили полицейские, учреждение покинули давно жившие в нём женщина 1990 года рождения и мужчина 1984 года рождения. Их отсутствие заметили после отбоя, ночью», — сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.
Согласно информации, размещенной на странице во «ВКонтакте» в группе волонтеров «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной, пациенты ушли из учреждения, расположенного по улице Муромская, и нуждаются в медицинской помощи.
По данным цифрового сервиса 2ГИС, на улице Муромская в Канске находятся здания взрослого и детского инфекционных отделений Канской больницы, а также Канский психоневрологический интернат.
По данным МВД, к поисковым мероприятиям сразу подключились сотрудники уголовного розыска, участковой и наружных служб ОВД.