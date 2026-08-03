В Красноярском крае ищут двух пациентов, сбежавших из медучреждения

«Сегодня в дежурную часть ОМВД России “Канский” поступило сообщение из специализированного медицинского учреждения об оказании содействия в поиске ушедших пациентов из стационара. Как выяснили полицейские, учреждение покинули давно жившие в нём женщина 1990 года рождения и мужчина 1984 года рождения. Их отсутствие заметили после отбоя, ночью», — сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.