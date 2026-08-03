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Нижегородских бизнесменов приглашают в федеральную программу управления

Обучение продлится восемь недель и будет включать 29 практических заданий.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородских предпринимателей и топ-менеджеров приглашают принять участие в бесплатной программе управления. Она организована Глобальным университетом «Сила сообществ» и объединяет бизнес-кафедру X10, карьерный центр и GLAZ Университет. Старт нового потока назначен на 4 сентября.

Программа рассчитана на собственников бизнеса и руководителей, в чьих компаниях работают не менее семи сотрудников. Платить за участие не придется: организаторы подчеркивают, что это не коммерческий проект, а меценатская инициатива, направленная на развитие предпринимательства в России.

Обучение продлится восемь недель и будет включать 29 практических заданий, разделенных на семь модулей. В финале участников ждет управленческое состязание «Битва команд» — его проведут в ноябре в Москве.

По словам организаторов, программа построена на практике, а не на теории. Вместо мотивационных лекций участники внедряют инструменты управления прямо в своих компаниях.

Особенность проекта в том, что предприниматели и наемные руководители учатся вместе, но смотрят на одну систему с разных сторон. Это позволяет выстроить общий язык между собственником и командой.