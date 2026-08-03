Нижегородских бизнесменов приглашают в федеральную программу управления

Программа рассчитана на собственников бизнеса и руководителей, в чьих компаниях работают не менее семи сотрудников. Платить за участие не придется: организаторы подчеркивают, что это не коммерческий проект, а меценатская инициатива, направленная на развитие предпринимательства в России.