Власти предложили собственнику восстановить снесённое историческое здание на Правой набережной в Калининграде

Власти предложили АО «Калининградский мукомольный завод» восстановить снесённое историческое здание на Правой набережной. Информацию об этом опубликовали на странице службы охраны объектов культурного наследия «ВКонтакте».
Как у нас принято, в режиме максимально открытой деятельности продолжаем информировать о контрольно-надзорном мероприятии по факту сноса здания дирекции мукомольного завода. На наше предписание № 4 от 08.07.2026 по приостановке работ получили от собственника снесённого объекта возражения. Их смысл вкратце: «ничего нет уже, приостанавливаться бессмысленно; раздел по обеспечению сохранности рядом стоящего ОКН тоже нет смысла делать». Есть в полученном ответе значительная доля лукавства, но изложенные доводы мы обязаны рассмотреть без эмоций и сформулировать свою позицию, — сообщили в ведомстве.
В ответном письме специалисты службы предложили собственнику провести комплекс мероприятий по фиксации, анализу и сортировке сохранившихся элементов снесённого здания — фундамента, остатков конструкций и материалов, чтобы исключить утрату возможных историко-культурных ценностей. После этого предоставить отчёт в ведомство.
Служба также предлагает «рассмотреть вопрос о восстановлении облика утраченного здания в рамках мероприятий по сохранению историко-градостроительной среды на основании архивных материалов, обмерных чертежей и фотодокументов». Для проведения работ потребуется подготовить в проектной документации раздел по обеспечению сохранности признанного памятником здания мельницы 1890 года. «Теперь будем надеяться на реальную социальную ответственность калининградских предпринимателей», — заключили в службе.
В июле на Правой набережной в Калининграде снесли административное здание XIX века. Оно находилось по соседству с бывшей вальцовой мельницей Кёнигсберга, которая признана памятником. Демонтаж исторического объекта возмутил многих жителей города.
Региональная служба охраны объектов культурного наследия выдавала предписание из-за сноса исторического здания дирекции завода. Глава ведомства Евгений Маслов говорил, что к ним не поступало заявлений о признании памятником сооружения на Правой набережной. «Это не объект [культурного наследия] и даже в предварительном перечне не был. В таких ситуациях, когда уже сносят, [служба не может помочь] даже по коррупционным причинам», — уточнял Маслов.
По данным портала Prussia39.ru, комплекс Кёнигсбергской вальцовой мельницы построили около 1890 года. Оно представляет собой семиэтажное здание из красного кирпича. Фасады украшают оконные проёмы с лучковыми перемычками, орнаментированные карнизы, фриз и другие детали. После войны там стал размещаться Калининградский мукомольный завод.