Власти предложили собственнику восстановить снесённое историческое здание на Правой набережной в Калининграде

Как у нас принято, в режиме максимально открытой деятельности продолжаем информировать о контрольно-надзорном мероприятии по факту сноса здания дирекции мукомольного завода. На наше предписание № 4 от 08.07.2026 по приостановке работ получили от собственника снесённого объекта возражения. Их смысл вкратце: «ничего нет уже, приостанавливаться бессмысленно; раздел по обеспечению сохранности рядом стоящего ОКН тоже нет смысла делать». Есть в полученном ответе значительная доля лукавства, но изложенные доводы мы обязаны рассмотреть без эмоций и сформулировать свою позицию, — сообщили в ведомстве.