Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти предложили собственнику восстановить снесённое историческое здание на Правой набережной в Калининграде

Служба охраны памятников выдавала предписание, но получила возражения.

Власти предложили АО «Калининградский мукомольный завод» восстановить снесённое историческое здание на Правой набережной. Информацию об этом опубликовали на странице службы охраны объектов культурного наследия «ВКонтакте».

Как у нас принято, в режиме максимально открытой деятельности продолжаем информировать о контрольно-надзорном мероприятии по факту сноса здания дирекции мукомольного завода. На наше предписание № 4 от 08.07.2026 по приостановке работ получили от собственника снесённого объекта возражения. Их смысл вкратце: «ничего нет уже, приостанавливаться бессмысленно; раздел по обеспечению сохранности рядом стоящего ОКН тоже нет смысла делать». Есть в полученном ответе значительная доля лукавства, но изложенные доводы мы обязаны рассмотреть без эмоций и сформулировать свою позицию, — сообщили в ведомстве.

В ответном письме специалисты службы предложили собственнику провести комплекс мероприятий по фиксации, анализу и сортировке сохранившихся элементов снесённого здания — фундамента, остатков конструкций и материалов, чтобы исключить утрату возможных историко-культурных ценностей. После этого предоставить отчёт в ведомство.

Служба также предлагает «рассмотреть вопрос о восстановлении облика утраченного здания в рамках мероприятий по сохранению историко-градостроительной среды на основании архивных материалов, обмерных чертежей и фотодокументов». Для проведения работ потребуется подготовить в проектной документации раздел по обеспечению сохранности признанного памятником здания мельницы 1890 года. «Теперь будем надеяться на реальную социальную ответственность калининградских предпринимателей», — заключили в службе.

В июле на Правой набережной в Калининграде снесли административное здание XIX века. Оно находилось по соседству с бывшей вальцовой мельницей Кёнигсберга, которая признана памятником. Демонтаж исторического объекта возмутил многих жителей города.

Региональная служба охраны объектов культурного наследия выдавала предписание из-за сноса исторического здания дирекции завода. Глава ведомства Евгений Маслов говорил, что к ним не поступало заявлений о признании памятником сооружения на Правой набережной. «Это не объект [культурного наследия] и даже в предварительном перечне не был. В таких ситуациях, когда уже сносят, [служба не может помочь] даже по коррупционным причинам», — уточнял Маслов.

По данным портала Prussia39.ru, комплекс Кёнигсбергской вальцовой мельницы построили около 1890 года. Оно представляет собой семиэтажное здание из красного кирпича. Фасады украшают оконные проёмы с лучковыми перемычками, орнаментированные карнизы, фриз и другие детали. После войны там стал размещаться Калининградский мукомольный завод.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше