Энергетики Таганрога завершили ремонт 14 подстанций

В Таганроге подвели итоги плановых работ энергетиков за июнь и июль 2026 года. Как сообщила глава города Светлана Камбулова, специалисты ежемесячно проводят поэтапный ремонт и модернизацию оборудования — это необходимо для повышения надёжности энергообеспечения жителей.