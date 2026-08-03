Энергетики Таганрога завершили ремонт 14 подстанций

В Таганроге подвели итоги плановых работ энергетиков за июнь и июль 2026 года. Как сообщила глава города Светлана Камбулова, специалисты ежемесячно проводят поэтапный ремонт и модернизацию оборудования — это необходимо для повышения надёжности энергообеспечения жителей.
За период с 15 июня по 31 июля энергетики выполнили масштабный комплекс мероприятий: отремонтировали и провели техническое обслуживание 14 трансформаторных подстанций и семи силовых трансформаторов. Кроме того, специалисты обновили 1,86 км кабельных линий и 12 опор.
Важной частью работы стала отработка обращений горожан. За последний месяц в службу поступило 169 заявок: жители жаловались на низкое качество подаваемого тока и различные технические неисправности. На текущий момент выполнено 121 обращение, остальные заявки находятся в работе.
Отдельно стоит отметить оперативное реагирование на последствия шторма, который прошёл в конце июля. Тогда в ряде районов было нарушено электроснабжение. Аварийные бригады своевременно локализовали неполадки и восстановили нормальную работу сетей.