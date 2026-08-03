2 августа в Дзержинске отметили день памяти святого пророка Илии

Глава Дзержинска Михаил Клинков написал в своих соцсетях о прошедших мероприятиях:"Этот праздник — не только про отдых. Это время, чтобы сказать спасибо тем, кто ежедневно спокойно делает важное дело. Вместе с председателем Совета ветеранов СВО Алексеем Чубиным мы вручили благодарственные письма нашим волонтерам. Тем, кто плетет сети, собирает гуманитарную помощь, думая в первую очередь о защитниках. Их руки и сердца приближают нашу победу.