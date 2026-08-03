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2 августа в Дзержинске отметили день памяти святого пророка Илии

Сотни дзержинцев собрались на праздновании в храме при православной гимназии.

Источник: Нижегородская правда

2 августа, в день памяти святого пророка Илии и в День ВДВ, храм при православной гимназии объединил сотни дзержинцев на престольном празднике. Начался день с богослужения, которое совершил благочинный Воскресенского округа протоиерей Александр Долбунов и на котором молились участники и ветераны СВО. Затем праздник продолжился на открытых площадках.

Программа получилась по-настоящему семейной: каждый нашел занятие по душе. Ребята с азартом бегали эстафеты, участвовали в «Водной зарнице», «купались» в пене. Были и более спокойные занятия — каллиграфия, шахматы, мастер-класс по колокольному звону. На военно-патриотической площадке мальчишки и девчонки собирали и разбирали автоматы. Отдельное спасибо нашим пожарным: вода из их брандспойтов в этот жаркий день стала для детей, пожалуй, главным подарком и источником самого звонкого смеха.

Глава Дзержинска Михаил Клинков написал в своих соцсетях о прошедших мероприятиях:"Этот праздник — не только про отдых. Это время, чтобы сказать спасибо тем, кто ежедневно спокойно делает важное дело. Вместе с председателем Совета ветеранов СВО Алексеем Чубиным мы вручили благодарственные письма нашим волонтерам. Тем, кто плетет сети, собирает гуманитарную помощь, думая в первую очередь о защитниках. Их руки и сердца приближают нашу победу.

Медаль «За бескорыстную помощь воинам России» мы вручили духовнику гимназии, настоятелю храма преподобного Серафима Саровского иерею Андрею Маношкину. Это признание его вклада в поддержку личного состава в/ч 54708, выполняющего боевые задачи в зоне СВО. Благодарю отца Андрея за активную гражданскую позицию и помощь нашим бойцам.

У Дзержинска славная история, добрые традиции и, что очень важно, неравнодушные люди, готовые всегда прийти на помощь. Наша сила — в этом единстве. С праздником!".