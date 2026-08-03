Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель Audi врезался в автобус — погибла 45-летняя волгоградка

Авария произошла 2 августа в 08:45 на остановке «Джаныбековская», расположенной у дома на проспекте Маршала Жукова, 71.

Трагическое происшествие унесло жизнь 45-летней женщины. Волгоградка находилась на пассажирском сиденье иномарки, водитель которой врезался в стоящий на остановке автобус.

Авария произошла 2 августа в 08:45 на остановке «Джаныбековская», расположенной у дома на проспекте Маршала Жукова, 71. Водитель общественного транспорта высаживал пассажиров, когда в него на полной скорости въехал легковой автомобиль Audi.

«В результате ДТП 59-летний водитель, 45-летняя пассажирка и 5-летняя девочка оказались в больнице. Спасти жизнь женщины медикам не удалось», — сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Пока неизвестна причина аварии — её выясняют следователи.

Ранее сообщалось, что Александр Пак, переехавший на на BMW многодетную волгоградку Екатерину Буравлёву, дошёл до Верховного суда РФ в надежде обжаловать приговор.