Водитель Audi врезался в автобус — погибла 45-летняя волгоградка

Трагическое происшествие унесло жизнь 45-летней женщины. Волгоградка находилась на пассажирском сиденье иномарки, водитель которой врезался в стоящий на остановке автобус.
Авария произошла 2 августа в 08:45 на остановке «Джаныбековская», расположенной у дома на проспекте Маршала Жукова, 71. Водитель общественного транспорта высаживал пассажиров, когда в него на полной скорости въехал легковой автомобиль Audi.
«В результате ДТП 59-летний водитель, 45-летняя пассажирка и 5-летняя девочка оказались в больнице. Спасти жизнь женщины медикам не удалось», — сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Пока неизвестна причина аварии — её выясняют следователи.
Ранее сообщалось, что Александр Пак, переехавший на на BMW многодетную волгоградку Екатерину Буравлёву, дошёл до Верховного суда РФ в надежде обжаловать приговор.