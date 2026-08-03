Водитель Audi врезался в автобус — погибла 45-летняя волгоградка

Авария произошла 2 августа в 08:45 на остановке «Джаныбековская», расположенной у дома на проспекте Маршала Жукова, 71. Водитель общественного транспорта высаживал пассажиров, когда в него на полной скорости въехал легковой автомобиль Audi.