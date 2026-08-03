Гидрометцентр спрогнозировал жаркий и сухой август

Распределение осадков по территории страны окажется неравномерным. Дефицит дождей прогнозируют в большинстве районов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, на юге Саратовской и Оренбургской областей, в Волгоградском регионе, а также в Якутии. В то же время избыток осадков возможен на востоке Северо-Запада, западе Урала и в Пермском крае.