Гидрометцентр спрогнозировал жаркий и сухой август

Август в большинстве регионов России ожидается теплее привычной климатической нормы или в ее пределах. По данным прогноза Гидрометцентра, в ряде субъектов страны, в том числе и в Волгоградской области, средняя температура воздуха может превысить многолетние показатели примерно на один градус.
Повышенное тепло сохранится на всей европейской территории, включая Коми, Пермский край, южные регионы и Северный Кавказ. Высокие показатели термометров ожидаются на Урале, на большей территории Сибири, а также в Приморье, Хабаровском крае и на юге Амурской области.
Распределение осадков по территории страны окажется неравномерным. Дефицит дождей прогнозируют в большинстве районов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, на юге Саратовской и Оренбургской областей, в Волгоградском регионе, а также в Якутии. В то же время избыток осадков возможен на востоке Северо-Запада, западе Урала и в Пермском крае.
Ранее сообщалось о выпуске мальков стерляди в Волгоградском водохранилище.