Активы ГК «Эфко» в Черноземье

Еще один крупный масложировой комбинат компании мощностью 160 тыс. т. работает в Каменском районе Воронежской области в 2016 году под юрлицом ООО «Евдаково». В конце 2016 года группа «Эфко» получила контроль над активом, который до этого принадлежал группе «Благо» Аркадия Фосмана. В 2019 году компания сообщала, что инвестиции «Эфко» в модернизацию и восстановление основных производственных активов с момента перехода на контрактное производство составили почти 500 млн руб. Выручка за 2025 год составила 31,9 млрд руб. (годом ранее — 21,3 млрд руб.), чистая прибыль — 3,1 млн руб. (годом ранее — 841,6 млн руб.).