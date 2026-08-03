Московский суд заключил под стражу миллиардера и бенефициара группы компаний «Эфко» Валерия Кустова, а также трех топ-менеджеров ГК, которым вменяется мошенничество в особо крупном размере по делу о хищении субсидий на производство гражданских БПЛА. Вместе с ними по делу проходит сотрудница управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга. Активы ГК «Эфко» в Черноземье (Белгородская и Воронежская области) — в справке «Ъ-Черноземье».
В Белгородской области.
Компания была создана на базе приватизированного комбината «Эфирное» (занималось выпуском парфюмерно-косметических изделий и эфирных масел) в селе Алексеевка Белгородской области. В 1992 году для маслозавода было зарегистрировано юрлицо АО «Эфко». В 1996 году производство переориентировали на выпуск подсолнечного масла, бутилированная продукция получила торговую марку «Слобода». Единственный владелец юрлица на данный момент — московское АО «Эфко Продукты Питания», конечный бенефициар не раскрывается. АО «Эфко Продукты Питания» также является головной структурой большинства юрлиц компании в Черноземье. Выручка АО за 2025 год составила 54,6 млрд руб. (годом ранее — 46,4 млрд руб.), чистый убыток — 573,6 млн руб. (годом ранее — 494,7 млн руб. прибыли).
В том же селе в 2001 году было зарегистрировано ООО «Эфко Пищевые Ингредиенты», которое управляет маслозаводом мощностью 300 тыс. т. продукции в год. Выручка предприятия за 2025 год составила 31,6 млрд руб. (годом ранее — 26,4 млрд руб.), чистая прибыль — 89,1 млн руб. (годом ранее — 813,5 млн руб.).
В Алексеевке также базируется ООО «Координирующий распределительный центр (КРЦ) “Эфко-каскад”», зарегистрированное в 2004 году. Сфера деятельности — оптовая торговля молочной продукцией, яйцами и пищевыми маслами. Центр контролируется АО «Эфко продукты питания» и является одной из крупнейших по обороту дочерних структур ГК. В июне 2026 года ООО «Монополия.онлайн» разместило на Федресурсе уведомление о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании компании несостоятельной. По итогам 2025 года КРЦ зафиксировал чистый убыток почти в 6 млрд руб. при выручке 389 млрд руб.
В 2016 году в Алексеевке было зарегистрировано ООО «Эфко-Семеноводство» — центр по производству семян сои мощностью до 25 тыс. т в год. Производство было запущено в июле 2017 года, объем инвестиций превысил 540 млн руб. Единственный владелец — АО «Эфко Продукты Питания». Выручка ООО за 2025 год составила 195 млн руб. (годом ранее — 66,1 млн руб.), чистая прибыль — 10,4 млн руб. (годом ранее — 298,6 млн руб.).
Здесь же расположено АО «Элеватор», до 2021 года принадлежавшее сельскохозяйственному производственному кооперативу «Луч». Выручка АО за 2025 год составила 1,21 млрд руб. (годом ранее — 1,22 млрд руб.), чистая прибыль — 49,7 млн руб. (годом ранее — 91,9 млн руб.).
Активы «Эфко» располагаются также и в других селах региона: научно-производственное предприятие по продуктам питания («Еда будущего») ООО «Бирюч» было зарегистрировано в Красногвардейском районе Белгородской области в 2016 году. Единственный владелец — АО «Эфко Продукты Питания». Компания занимается разработкой растительного мяса и сладких белков. В феврале 2025 года ГК запустила производство конфет со сладким белком. В разработку технологии вложили 1,3 млрд руб., в оборудование кондитерской — около 8 млн руб. В мае 2026 года компания заявила о планах в июне запустить линейку сладких напитков HiPro. Выручка ООО за 2025 год составила 26,7 млн руб. (годом ранее — 266 млн руб.), чистый убыток — 328,6 млн руб. (годом ранее — 171,6 млн руб.).
В 2024 году стало известно о строительстве биотехнологического завода кормовых ферментов мощностью 2,4 тыс. т в год в поселке Белая Вежа Красногвардейского района Белгородской области. Компания планировала до 2026 года вложить в предприятие 9,42 млрд руб. В мае 2026 года общий объем инвестиций в строительство достиг 12,4 млрд руб. До конца 2026 года «Эфко» планирует завершить разработку технологий получения кормовых добавок маннаназы и бета-глюканазы — ферментов, направленных на повышение усвояемости кормов в свиноводстве и птицеводстве.
В Воронежской области.
Еще один крупный масложировой комбинат компании мощностью 160 тыс. т. работает в Каменском районе Воронежской области в 2016 году под юрлицом ООО «Евдаково». В конце 2016 года группа «Эфко» получила контроль над активом, который до этого принадлежал группе «Благо» Аркадия Фосмана. В 2019 году компания сообщала, что инвестиции «Эфко» в модернизацию и восстановление основных производственных активов с момента перехода на контрактное производство составили почти 500 млн руб. Выручка за 2025 год составила 31,9 млрд руб. (годом ранее — 21,3 млрд руб.), чистая прибыль — 3,1 млн руб. (годом ранее — 841,6 млн руб.).
В Хохольском районе Воронежской области в 2014 году было зарегистрировано ООО «Эфко Косметик» для производство мыла и моющих средств. Владельцами юрлица значатся АО «Эфко» (75%) и Оксана Дегтярева (25%). В 2019 году компания вложила более 100 млн руб. в модернизацию, в частности в запуск цеха по выпуску жидких моющих средств, еще 100 млн руб. планировалось вложить в 2020-м. Предприятие заявляло о планах купить новое оборудование по фасовке туалетного мыла и увеличить объем выпуска продукции на 30−40%. Выручка ООО за 2025 год составила 4,24 млрд руб. (годом ранее — 3,96 млрд руб.), чистый убыток — 21,9 млн руб. (годом ранее — 77,6 млн руб. прибыли).
В Калаче Воронежской области у компании зарегистрировано ООО «Универсал строй», управляющее элеватором. В мае 2026 года АО «Эфко продукты питания» стало единственным собственником компании. До этого с августа 2024 года владельцем «Универсал строя» был Александр Гудков — напрямую и через воронежское ООО «Оптторг». Компания в 2020-м выступала одним из собственников липецкого производителя нерафинированного рапсового, сурепного и горчичного масла ООО «Либойл», которое сейчас контролируется АО «Эфко продукты питания» (51%). 2025 год элеватор завершил с выручкой 8,9 млн руб. и убытком 154,9 млн руб.
В селе Колодезном у «Эфко» имеется маслоэкстракционный завод ООО «Масленица» (бывшая «дочка» американской Bunge) мощностью 600 тыс. т. семян в год. Элеватор для строительства в 2006 году был выкуплен у структур ГК «Эфко», Bunge вложила в этот проект $130 млн. Однако в середине 2025 года ГК получила разрешение ФАС на выкуп предприятия у Exoil Group, стоимость актива превысила 16 млрд руб. С приобретением «Эфко» перешли права на бренды растительного масла «Олейна» и Ideal. В 2025 году компания получила 31,6 млрд руб. выручки и 1,6 млрд руб. чистой прибыли.
В Воронежской области также зарегистрированы IT-структуры ГК «Эфко». В 2020 году в областном центре было создано ООО «Эфко-Цифровые решения» (ООО «Эфко-ЦР») с уставным капиталом 10 тыс. руб. Компания, которой единолично владеет АО «Эфко Продукты Питания», специализируется на разработке компьютерного ПО, включая инструменты для подбора команд на основе серии проверенных тестов, помогающих формировать коллектив, разделяющий цели бизнеса. Генеральным директором значится Владимир Андрианов. По итогам 2025 года выручка ООО достигла 1,52 млрд руб., чистая прибыль составила 54,7 млн руб.
В 2024 году в Воронеже было учреждено ещё одно профильное юрлицо — ООО «Умные Системы» (уставный капитал — также 10 тыс. руб., единственный владелец — АО «Эфко Продукты Питания»). Под руководством гендиректора Алексея Руцкова компания занимается разработкой аппаратно-программных решений для автоматизации бизнес-процессов и управленческих решений с использованием ИИ. Выручка ООО за 2025 год составила 4,1 млн руб., чистый убыток — 3,6 млн руб. В 2024 году в ГК поясняли, что практика выделения подобных направлений в отдельные юрлица давно применяется в холдинге: обе дочерние структуры решают внутренние задачи, но также готовы предоставлять свои разработки сторонним заказчикам.
Липецкая область.
В 2020 году компания выкупила у воронежского же «Оптторг» маслоэкстракционный завод ООО «Либойл». В том же году компания заявила о планах модернизировать актив при сотрудничестве с агрохолдингом «Зерос». Инвестировать в площадку планировалось 1 млрд руб., что должно было позволить увеличить мощность до 1 тыс. т рапса в сутки. Прошлый год компания завершила с выручкой 15,2 млрд руб., убыток составил 1,6 млрд руб.