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В Севастополе дополнительно обесточили часть потребителей

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости Крым. В Севастополе дополнительно обесточили часть потребителей из-за увеличившегося дефицита мощности. Об этом сообщили в компании «Севастопольэнерго».

Источник: Севастопольэнерго

В городе сохраняется режим временного ограничения электроснабжения, сообщалось ранее. С 12.00 до 15.00 электроснабжение было ограничено у потребителей 1-й очереди.

«По команде диспетчера Черноморского РДУ, увеличился дефицит мощности. В связи с этим дополнительно обесточена часть потребителей второй очереди в районах Камышовой бухты и Байдарской долины», — говорится в сообщении.

Также 3 августа в Севастополе ввели частичное ограничение режима потребления электрической мощности для юридических лиц в связи с ремонтом на энергообъектах.

26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.

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