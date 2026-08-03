В Севастополе дополнительно обесточили часть потребителей

В городе сохраняется режим временного ограничения электроснабжения, сообщалось ранее. С 12.00 до 15.00 электроснабжение было ограничено у потребителей 1-й очереди.
«По команде диспетчера Черноморского РДУ, увеличился дефицит мощности. В связи с этим дополнительно обесточена часть потребителей второй очереди в районах Камышовой бухты и Байдарской долины», — говорится в сообщении.
Также 3 августа в Севастополе ввели частичное ограничение режима потребления электрической мощности для юридических лиц в связи с ремонтом на энергообъектах.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.