Нижегородцам озвучили изменения в законодательстве с 1 августа

Ещё одно нововведение направлено на усиление защиты личной информации: за незаконный сбор и распространение сведений о частной жизни, а также за нарушение тайны переписки и телефонных переговоров теперь предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет.