Нижегородцам озвучили изменения в законодательстве с 1 августа

С августа в России начинают действовать обновлённые нормы федерального законодательства — они затронут разные сферы жизни граждан и коснуться также Нижегородской области. Об этом сообщил спикер ЗСНО Евгений Люлин.
Одно из социально значимых нововведений касается семей Героев России и полных кавалеров ордена Славы: их дети теперь имеют право на первоочередное зачисление в государственные и муниципальные школы и детские сады по месту жительства.
Важное изменение ждёт самозанятых: впервые они смогут получать выплаты по больничным листам — при условии, что ранее добровольно перечисляли взносы в Социальный фонд России на случай временной нетрудоспособности.
Система информирования налогоплательщиков тоже трансформируется: основным каналом доставки налоговых уведомлений становится личный кабинет на портале «Госуслуги». При этом для граждан, не зарегистрированных на платформе либо официально отказавшихся от электронного формата, сохранится рассылка уведомлений на бумажном носителе.
Существенные перемены коснутся и сферы ЖКХ: жители многоквартирных домов получат право самостоятельно выбирать операторов связи и интернет‑провайдеров. Одновременно ужесточается ответственность управляющих организаций — за препятствование работе конкурирующих операторов им может грозить штраф вплоть до 500 тысяч рублей.
Ещё одно нововведение направлено на усиление защиты личной информации: за незаконный сбор и распространение сведений о частной жизни, а также за нарушение тайны переписки и телефонных переговоров теперь предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет.
Ранее были перечислены и другие изменения, которые затронули пенсии, гражданскую амнистию, налоги, а также производство товаров.