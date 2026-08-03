В проект застройки ВЭКСа в Воронеже вложат 22 млрд рублей

По данным издания, работы на площадке начнутся в конце 2026 — начале 2027 года, а завершение строительства запланировано к 2036 году. В рамках проекта девелоперы намерены возвести 184 тыс. кв. м жилья и 20 тыс. кв. м коммерческих помещений с подземным паркингом на более чем 2 тыс. машиномест. Также застройщики обязуются построить детский сад на 260 мест и реконструировать школу № 18, расширив ее вместимость до 1,3 тыс. учеников.