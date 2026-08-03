В Приангарье нашли уникальный древний элемент одежды из серебра

ИРКУТСК, 3 августа. /ТАСС/. Сохранившийся уникальный фрагмент нашивного элемента одежды из серебра эпохи раннего железного века — позднего бронзового века найден археологами при раскопках могильника в Боханском районе Иркутской области. Также специалисты обнаружили военный инвентарь — костяные наконечники стрел, роговые накладки на лук, сообщили ТАСС в управлении информационной политики Иркутского государственного университета (ИГУ).
«Археологическая экспедиция Иркутского государственного университета завершила полевой сезон в Боханском районе уникальными находками. В могильнике “Падь Сухая 1” близ села Буреть вскрыто погребение раннего железного века, относящееся к редкому для этих мест бутухейскому типу. Параллельно с раскопками на могильнике, на стоянке “Падь Сухая 3” был собран богатый материал эпохи неолита и средневековья — около 3 500 артефактов из камня, металла, кости и фрагменты керамики. Особый интерес вызвал фрагмент нашивного элемента одежды из серебра раннего железного века — позднего бронзового века — для территории Приангарья это уникальный случай», — сообщили в управлении.
Само погребение было укрыто массивной каменной кладкой в виде овала, которая была частично разграблена в древности. «Несмотря на это, под камнями сохранились останки человека и богатый сопроводительный инвентарь: костяные наконечники стрел, роговые накладки на лук, бронзовые и пастовые бусины (украшения из стекловидной пасты — прим. ТАСС), а также элементы пояса», — пояснили в вузе.
По словам руководителя практики, старшего преподавателя кафедры истории исторического факультета ИГУ Дмитрия Лохова, найденные изделия из металла представлены коваными гвоздями, полосками металла неизвестного назначения. «Каменные орудия представлены наконечниками стрел, скребками, ножевидными орудиями, карандашевидными нуклеусами», — пояснил ТАСС Лохов.
Инженер-исследователь НИЦ «Байкальский регион» ИГУ Сергей Дударёк добавляет, что, по предварительным данным, захоронение относится к погребениям бутухейского типа. «Это является уникальным случаем для этой территории. Ранее подобные комплексы фиксировались в основном на северо-западном побережье Байкала и в Приольхонье», — добавил Дударёк.
Погребения бутухейского типа датируются эпохой поздней бронзы и раннего железа (XIV в. до н. э. — начало I в. н. э.). Падь Сухая — известный археологический комплекс в Иркутской области, где неоднократно находили следы древних людей от палеолита до средневековья.