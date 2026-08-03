В Приангарье нашли уникальный древний элемент одежды из серебра

«Археологическая экспедиция Иркутского государственного университета завершила полевой сезон в Боханском районе уникальными находками. В могильнике “Падь Сухая 1” близ села Буреть вскрыто погребение раннего железного века, относящееся к редкому для этих мест бутухейскому типу. Параллельно с раскопками на могильнике, на стоянке “Падь Сухая 3” был собран богатый материал эпохи неолита и средневековья — около 3 500 артефактов из камня, металла, кости и фрагменты керамики. Особый интерес вызвал фрагмент нашивного элемента одежды из серебра раннего железного века — позднего бронзового века — для территории Приангарья это уникальный случай», — сообщили в управлении.