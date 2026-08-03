Врач посоветовал добавлять фрукты к магазинным сладким завтракам

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Покупные мюсли, хлопья, растворимые каши и сладкие батончики содержат много сахара и мало клетчатки, поэтому их стоит дополнять фруктами или овощами, порекомендовал эндокринолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Илья Атрахов.
«Есть ряд продуктов, которые традиционно воспринимаются как удобные варианты для завтрака, в частности, покупные мюсли, хлопья, растворимые каши, тосты и сладкие батончики. Однако стоит учитывать, что они содержат много сахара и пищевых добавок при относительно низком уровне клетчатки. Это значит, что такой завтрак допустим, но его необходимо дополнить, например, свежими фруктами или овощами», — сказал Атрахов «Ленте.ру».
По словам врача, бутерброды с колбасой и ветчиной, а также яичницу с беконом и сосисками сложно отнести к полезным утренним перекусам из-за большого количества соли, скрытых жиров и канцерогенов, которые повышают риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Атрахов добавил, что свежевыжатые соки и смузи натощак могут вызывать дискомфорт у некоторых людей из-за кислотности и концентрации фруктозы, а крепкий кофе на голодный желудок негативно влияет на самочувствие и водный баланс. Свежая сдоба способна провоцировать ощущение тяжести, поэтому от нее на завтрак лучше воздержаться, заключил специалист.