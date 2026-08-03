Врач посоветовал добавлять фрукты к магазинным сладким завтракам

«Есть ряд продуктов, которые традиционно воспринимаются как удобные варианты для завтрака, в частности, покупные мюсли, хлопья, растворимые каши, тосты и сладкие батончики. Однако стоит учитывать, что они содержат много сахара и пищевых добавок при относительно низком уровне клетчатки. Это значит, что такой завтрак допустим, но его необходимо дополнить, например, свежими фруктами или овощами», — сказал Атрахов «Ленте.ру».