Прикамье отправило в Ненецкий округ матрешки с национальным орнаментом

«Сначала осваивали самые простые элементы: линии, круги, базовые орнаменты. Руки дрожали, кисти слушались не сразу. Кто-то впервые за много лет держал кисть. Кто-то обнаружил в себе талант, о котором не подозревал. Постепенно — день за днем, матрешка за матрешкой перешли к более сложным узорам. Так появились цветные меха, традиционные ненецкие мотивы, аккуратная прорисовка деталей», — рассказали на фабрике.