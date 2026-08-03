Красноярцам напомнили, когда начнется сезон сбора яблок на острове Татышев

Яблоки в красноярском Татышев-парке начнут созревать ближе к концу августа, сообщили в дирекции. Пока собирать их рано.
Горожанам напоминают правила: не гнуть и не ломать ветки, не залезать на верхушки деревьев, убирать за собой мусор. Территорию патрулирует охрана. За незаконную рубку, повреждение насаждений или самовольное выкапывание деревьев грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей.
Напомним, яблоневый сад на западной стороне острова заложили в 2004 году при экс-мэре Петре Пимашкове. Раньше урожай отдавали на благотворительность, но последние годы яблоки собирают горожане — некоторые делают это в промышленных масштабах, унося мешками. Во время сбора деревья нередко повреждают, из-за чего они прекращают плодоносить. Сейчас в парке планомерно высаживают новые.
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