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В Светлогорске мошенница под видом «снятия порчи» похитила золото и 45 тыс. рублей

Женщина познакомилась с потерпевшей в кафе, убедила в наличии «негативной энергии» и.

Источник: KaliningradToday

забрала два кольца и деньги. Украшения сдала в ломбард.

В Светлогорске полиция раскрыла мошенничество под видом магических услуг. Жертвой стала 40-летняя женщина, которая в кафе познакомилась с посетительницей. Та убедила её в наличии «негативной энергии» и предложила провести обряд очищения и погадать. Доверившись, потерпевшая передала два золотых кольца (одно с изумрудом) и 45 тыс. рублей. После получения ценностей злоумышленница скрылась.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой — ранее судимой 33-летней жительницы Калининграда. При обыске нашли залоговые билеты из ломбарда: украшения были сданы, деньги потрачены на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

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