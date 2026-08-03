В Светлогорске мошенница под видом «снятия порчи» похитила золото и 45 тыс. рублей

забрала два кольца и деньги. Украшения сдала в ломбард.
В Светлогорске полиция раскрыла мошенничество под видом магических услуг. Жертвой стала 40-летняя женщина, которая в кафе познакомилась с посетительницей. Та убедила её в наличии «негативной энергии» и предложила провести обряд очищения и погадать. Доверившись, потерпевшая передала два золотых кольца (одно с изумрудом) и 45 тыс. рублей. После получения ценностей злоумышленница скрылась.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой — ранее судимой 33-летней жительницы Калининграда. При обыске нашли залоговые билеты из ломбарда: украшения были сданы, деньги потрачены на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.