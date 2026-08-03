Шестнадцать поддельных банкнот выявили в Нижегородской области

16 российских денежных знаков с признаками подделки выявили в апреле — июне 2026 года в банковском секторе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Волго-Вятского ГУ Банка России.
Большинство обнаруженных фальшивок (8 штук) оказались номиналом в 5 тысяч рублей. Также выявлены одна поддельная банкнота номиналом 2 тысячи, шесть фальшивок номиналом тысяча рублей и одна поддельная монета номиналом 10 рублей. Кроме того, во втором квартале 2026 года в Нижегородской области обнаружена одна фальшивая банкнота номиналом 100 долларов США.
Ранее сообщалось, что уровень инфляции в Нижегородской области в июне оказался ниже общероссийского.
Справка.
В целом в банковском секторе регионов Волго-Вятского ГУ Банка России (ВВГУ) во втором квартале выявлено 124 российских денежных знака с признаками подделки. Из них 63 штуки — банкноты номиналом 5000 рублей. Также обнаружены подделки номиналом 2000 рублей (3 штуки), 1000 рублей (41 штука), 500 рублей (7 штук), 100 рублей (4 штуки), 50 рублей (2 штуки). Выявлены четыре поддельные монеты номиналом 10 рублей. Также в апреле-июне 2026 года в регионах ВВГУ Банка России из оборота изъято шесть фальшивых банкнот номиналом 100 долларов США.