Шестнадцать поддельных банкнот выявили в Нижегородской области

В целом в банковском секторе регионов Волго-Вятского ГУ Банка России (ВВГУ) во втором квартале выявлено 124 российских денежных знака с признаками подделки. Из них 63 штуки — банкноты номиналом 5000 рублей. Также обнаружены подделки номиналом 2000 рублей (3 штуки), 1000 рублей (41 штука), 500 рублей (7 штук), 100 рублей (4 штуки), 50 рублей (2 штуки). Выявлены четыре поддельные монеты номиналом 10 рублей. Также в апреле-июне 2026 года в регионах ВВГУ Банка России из оборота изъято шесть фальшивых банкнот номиналом 100 долларов США.