Нижегородский электрик пожарного катера помог спасти двух человек на Волге

В выходные на Волге разыгралась драматическая ситуация, которая завершилась благополучным исходом благодаря смелости и оперативности Антона Юртаева — электрика пожарного катера «Вьюн». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
Мужчина вместе с дочерью проводил выходные на острове. Около 22:00 они услышали отчаянные крики о помощи, доносившиеся с берега. Не теряя ни минуты, Юртаев с дочерью отправились к месту ЧП на личном катере.
Совместными усилиями — с участием Антона Юртаева и прибывшего экипажа катера «Мастер 510» Приволжского поисково‑спасательного отряда МЧС России — удалось вытащить из воды мужчину и женщину. Пострадавших доставили на берег в безопасности.
Медики скорой помощи предлагали спасённым пройти осмотр, но те отказались — состояние людей не требовало медицинской помощи.
Ранее трое человек погибли в ЧП за неделю в Нижегородской области.