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Нижегородский электрик пожарного катера помог спасти двух человек на Волге

Мужчина вместе с дочерью проводил выходные на острове.

В выходные на Волге разыгралась драматическая ситуация, которая завершилась благополучным исходом благодаря смелости и оперативности Антона Юртаева — электрика пожарного катера «Вьюн». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Мужчина вместе с дочерью проводил выходные на острове. Около 22:00 они услышали отчаянные крики о помощи, доносившиеся с берега. Не теряя ни минуты, Юртаев с дочерью отправились к месту ЧП на личном катере.

Совместными усилиями — с участием Антона Юртаева и прибывшего экипажа катера «Мастер 510» Приволжского поисково‑спасательного отряда МЧС России — удалось вытащить из воды мужчину и женщину. Пострадавших доставили на берег в безопасности.

Медики скорой помощи предлагали спасённым пройти осмотр, но те отказались — состояние людей не требовало медицинской помощи.

Ранее трое человек погибли в ЧП за неделю в Нижегородской области.

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