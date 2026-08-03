Самарскому элеватору собираются присвоить новый статус

Элеватор построили в 1980 году по проекту института, а автором проекта стал главный архитектор В. Д. Смирнов. Из-за ограниченной площади участка выбрали концепцию вертикального элеватора с самотечной загрузкой зерна. Это позволило отказаться от горизонтальных транспортеров. На данный момент объект находится в неудовлетворительном состоянии.