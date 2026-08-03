Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарскому элеватору собираются присвоить новый статус

В Самаре завершили историко-культурную экспертизу здания 1980 года.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре завершилась государственная историко-культурная экспертиза выявленного объекта культурного наследия «Новый элеватор». Сотрудники ведомства оценили его состояние и обосновали целесообразность включения в Единый государственный реестр памятников истории и культуры народов РФ. Об этом сообщает ГИООКН.

«Проведен визуальный осмотр объекта, выполнена фотофиксация, изучены архивные материалы. Определено современное состояние и степень сохранности здания», — говорится в документах.

Элеватор построили в 1980 году по проекту института, а автором проекта стал главный архитектор В. Д. Смирнов. Из-за ограниченной площади участка выбрали концепцию вертикального элеватора с самотечной загрузкой зерна. Это позволило отказаться от горизонтальных транспортеров. На данный момент объект находится в неудовлетворительном состоянии.