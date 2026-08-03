На Дону стартует эксперимент по предоставлению мер соцзащиты

Льготы смогут получать несколько категорий граждан: многодетные родители, пенсионеры, инвалиды и студенты. Для этого достаточно зарегистрировать карту «Мир» на портале Госуслуг — после этого льготы будут предоставляться автоматически. Они будут действовать при оплате проезда в городском и пригородном транспорте, а также при посещении учреждений культуры, аптек и продуктовых магазинов.