На Дону стартует эксперимент по предоставлению мер соцзащиты

С 1 августа 2026 года в Ростовской и Тюменской областях, а также в Башкирии начнётся пилотный проект по предоставлению мер социальной поддержки с использованием платёжных карт «Мир». Эксперимент продлится до 31 марта 2027 года. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Льготы смогут получать несколько категорий граждан: многодетные родители, пенсионеры, инвалиды и студенты. Для этого достаточно зарегистрировать карту «Мир» на портале Госуслуг — после этого льготы будут предоставляться автоматически. Они будут действовать при оплате проезда в городском и пригородном транспорте, а также при посещении учреждений культуры, аптек и продуктовых магазинов.
Важное преимущество новой системы — возможность подтверждать право на льготы без передачи персональных данных. Это позволит упростить процесс получения соцподдержки и отказаться от необходимости предъявлять бумажные удостоверения.
Контроль за ходом эксперимента будет вестись как на федеральном, так и на региональном уровне. По итогам пилотного проекта подготовят доклад — на его основе примут решение о том, стоит ли распространять эту практику на всю территорию страны.