Галерея «В центре Мира» объявила конкурсный отбор работ для выставки ко Дню рождения Андрея Поздеева

К участию приглашают художников, скульпторов, графиков, фотографов, дизайнеров и мастеров декоративно-прикладного искусства из Сибири. Принимаются работы в разных жанрах и техниках, включая живопись, графику, скульптуру, фотографию, видео-арт, перформанс и другие экспериментальные форматы.