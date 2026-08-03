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Галерея «В центре Мира» объявила конкурсный отбор работ для выставки ко Дню рождения Андрея Поздеева

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Галерея сибирского искусства «В центре Мира» открыла прием заявок на участие в выставке «Окно, открытое Поздеевым», посвященной дню рождения сибирского художника Андрея Поздеева.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Галерея сибирского искусства «В центре Мира» открыла прием заявок на участие в выставке «Окно, открытое Поздеевым», посвященной дню рождения сибирского художника Андрея Поздеева.

Тема проекта — сибирский модернизм в работах современных авторов. Организаторы предлагают участникам переосмыслить творческое наследие Поздеева.

К участию приглашают художников, скульпторов, графиков, фотографов, дизайнеров и мастеров декоративно-прикладного искусства из Сибири. Принимаются работы в разных жанрах и техниках, включая живопись, графику, скульптуру, фотографию, видео-арт, перформанс и другие экспериментальные форматы.

Работы, вошедшие в шорт-лист, представят на групповой выставке, которая пройдет с 19 августа по 27 сентября 2026 года в галерее «В центре Мира».

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