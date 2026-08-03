Мэр Хабаровска поручил усилить превентивную защиту города от паводка

Сегодня уровень Амура возле краевой столицы достиг 411 сантиметров. В связи с этим мэр города Сергей Кравчук во время аппаратного совещания поставил задачу действовать на опережение и усилить мероприятия, направленные на превентивную защиту территории Хабаровска от подтопления. Кроме того, он поручил провести ряд тренировочных и подготовительных мероприятий для борьбы с паводком на Амуре. Помимо этого, на аппаратном совещании шла речь о подготовке социальных объектов Хабаровска к старту нового отопительного сезона. Так, Сергей Кравчук поставил задачу своим профильным заместителям усилить работу по выдаче паспортов готовности социальных объектов к зиме и лично контролировать этот процесс, а также докладывать ему о достигнутых результатах каждую неделю.